Philip Morris: inversión, innovación y productos alternativos para reducir daños producidos por el cigarrillo

Destacó que la empresa brinda trabajo en forma directa a 2.000 colaboradores y casi un millón de personas en total, si se incluyen los productores tabacaleros y las empresas proveedoras de servicios y bienes.

El rol de la Argentina y las decisiones del consumidor

La elección de Buenos Aires como sede responde a la lectura de un proceso de cambio en el entorno local durante los últimos dos años. Este contexto se caracteriza por una orientación hacia mercados más liberados y transparentes, donde el consumidor dispone de mayor información para tomar decisiones sobre sus compras, inversiones y elecciones de consumo.

Refiriéndose a las razones detrás de la elección, Pintos expresó: “Creemos que la Argentina también está viviendo una transformación que va mucho más allá de nuestra industria: una evolución hacia un mercado más liberado donde no solo unas pocas personas toman las decisiones, sino que el consumidor recupera el derecho a decidir a qué productos acceder”.

En esa misma línea, el directivo profundizó sobre el alcance de estas libertades: “Hablamos de la libertad de elegir cómo invertir su dinero, qué vehículo comprar, en qué negocio emprender y, muy especialmente, qué producto de nicotina decidir utilizar”. A su vez, remarcó que el alcance de la discusión trasciende al sector: “La discusión de hoy va a ir mucho más allá de los productos libres de humo. Nos va a permitir entender cómo estas transformaciones impactan en distintas industrias y sectores de la sociedad, no solo en la Argentina, sino en toda la región”.

Historia industrial, evidencia científica y diálogo transparente

Philip Morris registra más de 125 años de presencia en la Argentina, cuenta con más de 2.000 colaboradores a nivel nacional y opera dos plantas productivas ubicadas en Merlo y Salta. La compañía inició su transición local hacia alternativas sin humo con el lanzamiento de sus pouches de nicotina hace aproximadamente un año.

Al destacar el compromiso de la firma con el desarrollo local, Pintos afirmó: “Hemos decidido invertir en la Argentina durante todos estos años y ahora más que nunca creemos que el futuro está acá; queremos ser parte de esta transformación”.

Sobre los avances recientes en el portafolio, detalló: “Somos la primera compañía en lanzar un producto libre de humo en la Argentina, tras la introducción de nuestros pouches de nicotina hace cerca de un año”.

Una de cadena de valor que genera 1.000.000 de empleos

Tras su disertación, Popular dialogó con Demian Pintos, quien destacó la importancia que tiene la Argentina para Philip Morris, destacando, en primer lugar que el objetivo de la empresa "es ofrecer a los consumidores alternativas a los productos tradicionales de nicotina", destacando que en el país "hay seis millones de fumadores de cigarrillos que podrían optar por productos que reducen los daños de manera significativa cuya eficacia ha sido demostrada por estudios científicos serios y disponibles en publicaciones especializadas".

Además, Pintos hizo hincapié en la importante participación de Philip Morris en la economía argentina, destacando que la empresa tiene "2.000 colaboradores directos, pero que esa cifra se amplía hasta un millón de personas" si se tiene en cuenta toda la cadena de valor de la firma que incluye "los productores tabacaleros y proveedores agrupados en unas 160.000 Pymes de todo el país". Ese conjunto de producción y servicios -concluyó- "aporta casi el 1% del PIB de la Argentina".