Un estudio de Oxford reveló que bailar salsa podría reducir la depresión

Un ensayo con jóvenes de 18 a 24 años mostró una disminución significativa de los síntomas depresivos tras ocho semanas de clases, además de mejoras en ansiedad social y felicidad.
Un ensayo controlado y aleatorizado, realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, encontró que un programa de ocho semanas de clases de salsa logró disminuir de manera significativa los síntomas de depresión en jóvenes de entre 18 y 24 años, en comparación con quienes permanecieron en una lista de espera.
Los resultados del trabajo, publicados recientemente en la revista Psychological Medicine, mostraron una diferencia de 2,45 puntos en la escala PHQ-9 entre ambos grupos. Se trata de un cuestionario utilizado para identificar y medir la intensidad de los síntomas depresivos en pacientes.
La investigación contó inicialmente con 121 participantes que presentaban síntomas depresivos de leves a moderadamente graves. Los voluntarios fueron distribuidos al azar entre clases de salsa y un grupo que quedó en lista de espera. Finalmente, 93 personas fueron incluidas en el análisis.
Además de la disminución de los síntomas depresivos, quienes participaron de las clases de salsa mostraron una mayor reducción de la ansiedad social y un incremento más marcado de la felicidad experimentada durante el día.
Los científicos también observaron que ambos grupos registraron mejoras en los niveles de ansiedad generalizada y soledad, aunque en estos casos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre quienes bailaron y quienes permanecieron en espera.
Otro de los resultados destacados fue que la anhedonia social aumentó entre los participantes que quedaron en lista de espera, mientras que ese incremento no se observó en el grupo que realizó las clases de salsa. A su vez, las personas que tuvieron experiencias más positivas durante las sesiones tendieron a presentar menores niveles de síntomas depresivos.
A partir de estos resultados, los investigadores plantearon que la danza social podría ser una alternativa accesible para disminuir síntomas depresivos y favorecer determinados aspectos del bienestar. No obstante, remarcaron que serán necesarios estudios de mayor escala y con grupos de control activos para confirmar estos efectos.