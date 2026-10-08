Un estudio de Oxford reveló que bailar salsa podría reducir la depresión

Los científicos también observaron que ambos grupos registraron mejoras en los niveles de ansiedad generalizada y soledad, aunque en estos casos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre quienes bailaron y quienes permanecieron en espera.

Otro de los resultados destacados fue que la anhedonia social aumentó entre los participantes que quedaron en lista de espera, mientras que ese incremento no se observó en el grupo que realizó las clases de salsa. A su vez, las personas que tuvieron experiencias más positivas durante las sesiones tendieron a presentar menores niveles de síntomas depresivos.

A partir de estos resultados, los investigadores plantearon que la danza social podría ser una alternativa accesible para disminuir síntomas depresivos y favorecer determinados aspectos del bienestar. No obstante, remarcaron que serán necesarios estudios de mayor escala y con grupos de control activos para confirmar estos efectos.