Nueva estrategia de vacunación redujo un 73% las internaciones de bebés en Córdoba

Una vacuna nueva, clave de la estrategia preventiva

El VRS es la principal causa de bronquiolitis en lactantes. Para esta temporada, Córdoba combinó la vacunación de personas gestantes con la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab a recién nacidos y lactantes sin protección materna.

Esta estrategia alcanzó una protección del 96,4% de la población infantil objetivo. Más de 6.800 niños y niñas recibieron el anticuerpo, con una cobertura del 80% del grupo al que estaba destinado.

La implementación se extendió a toda la provincia: 22 departamentos, que representan el 85% del total, alcanzaron o superaron el 80% de cobertura. También aumentó la aplicación de vacunas respecto de 2025. Durante la temporada se administraron 512.462 dosis antigripales, un 8,6% más que el año anterior, y 16.635 dosis contra el VRS en personas gestantes, un incremento del 9,4%.

Durante la contingencia, el sistema sanitario provincial pudo dar respuesta al 100% de las internaciones en el sector público. Para fortalecer la atención, se incorporaron más de 190 profesionales de medicina, enfermería, kinesiología y bioquímica.

El Laboratorio Central sumó tecnologías diagnósticas que permiten identificar de manera simultánea 12 virus respiratorios. La capacidad de respuesta permitió atender tanto las enfermedades respiratorias como otras patologías frecuentes en la infancia.

Un ahorro de 15-000 millones de pesos

Según el balance oficial, la prevención y la optimización de los recursos generaron un ahorro estimado cercano a los 15.000 millones de pesos.

Entre los factores que contribuyeron se encuentran la compra eficiente de insumos médicos, la reducción del tiempo promedio de internación, la optimización del suministro de oxígeno y la disminución de las derivaciones al sector privado.

Aunque finalizó la contingencia invernal, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Ante la persistencia de la circulación de virus respiratorios, los vacunatorios de toda la provincia continúan disponibles para completar los esquemas correspondientes