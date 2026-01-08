Salud |

ANMAT detectó un tornillo falsificado que se utiliza en cirugías traumatológicas

El producto fue encontrado mediante una inspección realizada por la ANMAT en un comercio de ortopedia de Tucumán.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta dirigida a la población por la detección de un tornillo apócrifo utilizado en cirugías traumatológicas, cuyo uso podría implicar un serio riesgo para la salud de los pacientes en los que sea implantado.

El elemento en cuestión fue hallado durante un operativo de fiscalización del mercado realizado en una ortopedia de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Según se informó, el tornillo corresponde a un producto que debería ser fabricado por Stryker Corporation, empresa registrada ante la ANMAT bajo el PM 594-139. Tras la inspección, la muestra recolectada fue exhibida a la responsable técnica de la compañía, quien confirmó que se trataba de una falsificación.

ADEMÁS: Cómo es el barigüí, el insecto que invade Buenos Aires y causa dolorosas mordeduras

El organismo sanitario difundió los datos identificatorios del insumo para facilitar su reconocimiento y prevenir su utilización:

STRYKER 10 mm x 28 mm – Bioabsorbable – ACL Interference Screw – REF 234-010-067 – Lote 90905.

Durante el análisis comparativo entre el producto auténtico y el adulterado, se detectaron varias inconsistencias:

  • El tornillo original cuenta con fecha de vencimiento, mientras que el falsificado carece de esa información.

  • Stryker no utiliza envases tipo pouch de la marca 3M para este producto.

  • El insumo legítimo se esteriliza mediante radiación gamma, en tanto que el falso habría sido tratado con vapor o formaldehído.

  • El tornillo original presenta un color gris opaco, mientras que el apócrifo es incoloro, visible a través del envase transparente.

FALSO TORNILLO

Desde la ANMAT reiteraron la importancia de verificar el origen y la autenticidad de los productos médicos utilizados en prácticas quirúrgicas para evitar riesgos sanitarios.

