Cómo es el barigüí, el insecto que invade Buenos Aires y causa dolorosas mordeduras

De acuerdo con especialistas, el barigüí, conocido popularmente como “mosca negra”, se desarrolla cerca de ríos, arroyos y cursos de agua con corriente, ambientes ideales para su reproducción. Su actividad es mayor durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

“A diferencia del mosquito común, este insecto no perfora la piel, sino que la corta para alimentarse de sangre, lo que explica el dolor y la inflamación que genera”, señaló la dermatóloga Yael Borojovich, especialista de Ospedyc.

PZNHH342EVGIPONUNJQMF2UMB4

Efectos más comunes de la mordedura

Las lesiones producidas por el barigüí pueden manifestarse de distintas maneras:

Dolor intenso desde el primer momento.

Inflamación localizada y enrojecimiento .

Picazón persistente y sensación de ardor .

Aparición de manchas rojizas o heridas con costra que demoran en sanar.

En casos puntuales, reacciones alérgicas, como fiebre o hinchazón marcada.

Si bien no suele transmitir enfermedades graves, el rascado excesivo puede derivar en infecciones cutáneas.

Medidas para evitar sus ataques

Para reducir el riesgo de mordeduras, los especialistas recomiendan:

Aplicar repelente , aunque su efectividad es limitada .

Usar ropa clara , de manga larga y pantalones extensos .

Evitar áreas cercanas a cursos de agua en horarios críticos.

Instalar mosquiteros en aberturas del hogar.

Mantener los espacios libres de humedad acumulada.

Ante una mordedura, se aconseja higienizar la zona con agua y jabón, aplicar frío local para disminuir la inflamación y utilizar cremas calmantes o antihistamínicas. “Frente a una reacción intensa, siempre es importante consultar con un médico”, concluyó Borojovich.