Calendario de vacunación infantil: agregaron la séxtuple acelular

La dosis de hepatitis B que se administra durante las primeras horas de vida no tendrá modificaciones, al igual que el resto de las vacunas incluidas en el calendario nacional. La séxtuple acelular tampoco implica eliminar la protección contra ninguna de las enfermedades contempladas: concentra los seis componentes en una misma formulación.

La principal diferencia de esta vacuna está en el componente contra la tos convulsa, que utiliza una variante acelular. Según la información oficial, esta formulación presenta una menor reactogenicidad, es decir, puede generar menos reacciones adversas leves que las vacunas con células enteras. Hasta ahora, la hexavalente se utilizaba principalmente en determinados bebés prematuros, de acuerdo con criterios específicos de edad gestacional y peso al nacer.

La incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que evaluó estudios disponibles, experiencias de otros países, coberturas y eventos asociados a la vacunación registrados durante 2025. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la nueva formulación permitirá reducir la cantidad de inyecciones y simplificar también los procesos de compra, distribución, almacenamiento y registro en los vacunatorios.