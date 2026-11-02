Calendario de vacunación infantil: agregaron la séxtuple acelular

La formulación combina la protección contra seis enfermedades en una sola aplicación y reemplazará dos vacunas del esquema actual. El cambio alcanzará a los bebés nacidos desde enero de 2028.
El Gobierno modificó el Calendario Nacional de Vacunación e incorporó la vacuna séxtuple acelular, una formulación gratuita y obligatoria que protege contra seis enfermedades. La medida, oficializada mediante la Resolución 1567/2026 del Ministerio de Salud, comenzará a aplicarse a los bebés nacidos a partir del 1° de enero de 2028 y busca simplificar el esquema de inmunización durante los primeros meses de vida.
La nueva vacuna brinda protección contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas causadas por Haemophilus influenzae tipo b. Su incorporación permitirá reunir en una sola inyección componentes que hasta ahora se administraban mediante dos vacunas diferentes: la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV).
El esquema contemplará tres dosis, que se aplicarán a los 2, 4 y 6 meses de edad, y un refuerzo entre los 15 y los 18 meses. De esta manera, los bebés recibirán una única aplicación en cada una de esas visitas al vacunatorio. Además, quienes completen el nuevo calendario ya no necesitarán la dosis de refuerzo contra la poliomielitis que actualmente está prevista a los 5 años.
El cambio no alcanzará a todos los niños, puesto que quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar con el esquema tradicional y completar las dosis correspondientes con la vacuna pentavalente y la IPV por separado. La modificación se aplicará exclusivamente a las nuevas cohortes que nazcan desde el comienzo de 2028.
La dosis de hepatitis B que se administra durante las primeras horas de vida no tendrá modificaciones, al igual que el resto de las vacunas incluidas en el calendario nacional. La séxtuple acelular tampoco implica eliminar la protección contra ninguna de las enfermedades contempladas: concentra los seis componentes en una misma formulación.
La principal diferencia de esta vacuna está en el componente contra la tos convulsa, que utiliza una variante acelular. Según la información oficial, esta formulación presenta una menor reactogenicidad, es decir, puede generar menos reacciones adversas leves que las vacunas con células enteras. Hasta ahora, la hexavalente se utilizaba principalmente en determinados bebés prematuros, de acuerdo con criterios específicos de edad gestacional y peso al nacer.
La incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que evaluó estudios disponibles, experiencias de otros países, coberturas y eventos asociados a la vacunación registrados durante 2025. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la nueva formulación permitirá reducir la cantidad de inyecciones y simplificar también los procesos de compra, distribución, almacenamiento y registro en los vacunatorios.