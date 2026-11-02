El dólar oficial llegó a $1565, el valor más elevado en lo que va de 2026

Los analistas financieros advierten que el indicador acumula un salto cercano al 30% en los últimos treinta días, traccionado tanto por el efecto contagio de la crisis económica provocada por la guerra en el Estrecho de Ormuz, así como por la creciente cautela de los inversores de cara al escenario electoral y económico de mediano plazo.

Por su parte, el MSCI Merval baja 2,3% a 89.933 puntos, mientras que medido en dólares recorta 2,5% a 54 unidades. Las acciones que más caen son: YPF (-4,8%), Grupo Supervielle (-3,2%), y Pampa Energía (-2,7%). La bolsa local, los títulos de deuda operan con mayoría de bajas.