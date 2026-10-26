Halloween: alertan por los riesgos de usar lentes de contacto para complementar disfraces

Las denominadas lentes de fantasía no constituyen una categoría independiente. Todas las lentes de contacto, tengan o no graduación y sean transparentes, de colores o con efectos especiales, son dispositivos médicos que se colocan sobre la superficie del ojo.

Aunque las complicaciones no son habituales, pueden alcanzar una gravedad considerable. Una infección que no se detecta a tiempo o recibe un diagnóstico tardío puede provocar daños irreversibles e incluso derivar en la pérdida del ojo.

La advertencia de la ANMAT por las lentes de fantasía

Ante el aumento de la comercialización de lentes cosméticas durante los días previos al 31 de octubre, el CAO insistió en la importancia de evitar productos adquiridos sin receta ni controles profesionales.

A comienzos de octubre, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a alertar sobre la presencia en el mercado argentino de lentes de fantasía de distintas marcas que no cuentan con registro sanitario.

De acuerdo con el organismo, los defectos en la fabricación, las materias primas o los envases pueden ocasionar ardor, picazón, irritación, erosiones, inflamación e infecciones oculares. La contaminación por microorganismos también puede provocar queratitis, una infección que afecta la córnea.

Para comprobar que las lentes estén autorizadas, la ANMAT recomienda verificar los siguientes aspectos:

Que el rótulo esté escrito en español.

Que figure la información del fabricante o del importador autorizado en la Argentina.

Que incluya un número de autorización sanitaria con el formato “PM”, seguido de números.

Que se pueda acceder a la documentación que acredite su procedencia y a las instrucciones de uso, que deben solicitarse y conservarse.

Los especialistas explicaron que existe un procedimiento seguro para utilizar lentes de contacto, tanto convencionales como cosméticas, y que comprar estos productos por internet sin una evaluación previa no garantiza las condiciones necesarias para proteger la vista.

El proceso recomendado comienza con una consulta oftalmológica. Luego, el profesional debe emitir una receta que confirme que la córnea está en condiciones de utilizar lentes de contacto. Finalmente, un óptico técnico debe realizar la adaptación en una óptica habilitada que cuente con un gabinete de contactología.

Durante esa instancia, se ajusta la lente a las características de cada ojo y se enseña al usuario cómo colocarla, retirarla, limpiarla y conservarla correctamente.

Si bien la venta por internet creció considerablemente en los últimos años, la normativa vigente establece que las lentes de contacto deben comprarse con receta en una óptica. Por eso, quienes nunca las utilizaron y no tuvieron una consulta previa deberían evitar estrenarlas mediante una compra online.

La evidencia científica también respalda estas recomendaciones. Un estudio sobre pacientes con queratitis bacteriana relacionada con el uso de lentes de contacto encontró que el 55% había comenzado a utilizarlas sin un examen específico ni indicaciones precisas sobre su manipulación y desinfección diaria.

Cuáles son las señales de alarma al utilizar lentes de contacto

Los especialistas aconsejan retirar inmediatamente las lentes y consultar a un oftalmólogo o concurrir a una guardia ante la aparición de cualquiera de estos síntomas:

Ardor o picazón.

Enrojecimiento de los ojos.

Dolor persistente.

Visión borrosa o sensibilidad a la luz.

Lagrimeo continuo o secreciones.

La recomendación es no ignorar estas manifestaciones, ya que pueden ser indicios de una irritación o de una complicación que necesita atención médica.

Cómo cuidar los ojos al utilizar lentes de contacto

Para quienes utilizan lentes de contacto, ya sea durante Halloween o en su vida cotidiana, el CAO recordó una serie de medidas básicas para reducir los riesgos: