Caminar para perder peso: cuántos pasos diarios aconsejan los expertos

La evidencia actual indica que para lograr una pérdida de peso visible se necesita combinar movimiento con déficit calórico, es decir, gastar más energía de la que se consume. Según distintos estudios y recomendaciones de expertos, el rango más efectivo para adelgazar se ubica entre 12 mil y 15 mil pasos por día, o bien entre 45 y 60 minutos de caminata a ritmo intenso.







Las claves para que caminar ayude a adelgazar

No alcanza con salir a pasear de manera relajada. Para que el cuerpo realmente queme calorías, hay ciertos hábitos que marcan la diferencia:

Mantener un ritmo intenso , donde la respiración se acelere, pero permita hablar brevemente.

, donde la respiración se acelere, pero permita hablar brevemente. Aprovechar pendientes o subidas , ya que incrementan el gasto calórico y fortalecen piernas y glúteos.

, ya que incrementan el gasto calórico y fortalecen piernas y glúteos. Realizar intervalos (HIIT), alternando minutos rápidos con otros más suaves para acelerar el metabolismo.





Caminatas o trotes, una buena manera de iniciar una actividad para aquellos que hace mucho no se ejercitan. Caminatas o trotes, una buena manera de iniciar una actividad para aquellos que hace mucho no se ejercitan.

Los especialistas también recomiendan evitar cambios bruscos en la rutina. Pasar de una vida sedentaria a caminar largas distancias de golpe puede provocar molestias o lesiones. Por eso, aconsejan aumentar la cantidad de pasos de forma gradual y dividir las caminatas durante el día si no hay tiempo para hacer ejercicio seguido.

Además, remarcan que la alimentación sigue siendo fundamental. Una caminata diaria puede perder efecto si se acompaña con comidas muy calóricas o productos ultraprocesados. La clave, sostienen, está en convertir el movimiento en un hábito constante y sostenible en el tiempo.