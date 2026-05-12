Caminar para perder peso: cuántos pasos diarios aconsejan los expertos

Caminar todos los días puede ayudar a bajar de peso, pero especialistas explican que la intensidad y la constancia son igual de importantes.
La llegada del invierno suele traer cambios en la alimentación y una menor actividad física, dos factores que pueden influir en el aumento de peso. En ese contexto, caminar aparece como una de las opciones más simples y efectivas para mantenerse activo y cuidar la salud. Aunque durante años se popularizó la meta de los 10 mil pasos diarios, hoy los especialistas remarcan que no existe una cifra única para todos. Conocé los detalles.
La evidencia actual indica que para lograr una pérdida de peso visible se necesita combinar movimiento con déficit calórico, es decir, gastar más energía de la que se consume. Según distintos estudios y recomendaciones de expertos, el rango más efectivo para adelgazar se ubica entre 12 mil y 15 mil pasos por día, o bien entre 45 y 60 minutos de caminata a ritmo intenso.
No alcanza con salir a pasear de manera relajada. Para que el cuerpo realmente queme calorías, hay ciertos hábitos que marcan la diferencia:
Los especialistas también recomiendan evitar cambios bruscos en la rutina. Pasar de una vida sedentaria a caminar largas distancias de golpe puede provocar molestias o lesiones. Por eso, aconsejan aumentar la cantidad de pasos de forma gradual y dividir las caminatas durante el día si no hay tiempo para hacer ejercicio seguido.
Además, remarcan que la alimentación sigue siendo fundamental. Una caminata diaria puede perder efecto si se acompaña con comidas muy calóricas o productos ultraprocesados. La clave, sostienen, está en convertir el movimiento en un hábito constante y sostenible en el tiempo.