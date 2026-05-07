Residencias médicas: cómo será el nuevo examen para ingresar a los hospitales

También optaron por sumarse el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Militar Central, ambos de las Fuerzas Armadas, como así también la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán, Fleni, el Policlínico Bancario y el Sanatorio Otamendi, entre otros del sector privado que se pueden consultar acá.

También, esto rige para el examen de ingreso a las residencias postbásicas, a las que se presentan profesionales que ya hayan realizado la residencia básica y quieran seguir una subespecialidad.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación en el que cada respuesta correcta tiene un valor de un punto. El plus de 5 puntos que se otorgará a los profesionales con formación de grado completa en Argentina no computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito.

Asimismo, “para asegurar el alcance a los estándares de calidad, la normativa sostiene un piso mínimo de aprobación de 60 puntos en los exámenes de ingreso a postbásicas”, explicaron las fuentes. Los cambios tienen lugar luego de la fuerte polémica que provocaron los exámenes del año pasado.

El examen de 2025 estuvo marcado por un escándalo de fraude académico, lo que resultó en la anulación parcial de la prueba, denuncias penales, una "segunda vuelta" obligatoria para sospechosos y la decisión de eliminar el examen único nacional en el futuro. Más de 200 casos mostraron resultados atípicos, lo que llevó a una reevaluación.

El cronograma oficial prevé que los resultados de las evaluaciones se publiquen durante la semana comprendida entre el 27 y el 31 de julio. Luego se realizará la adjudicación de vacantes y el ingreso a las residencias continuará con la fecha habitual del 1 de septiembre.