Chikungunya: notificaron 322 nuevos casos y ya suman más de 2.100 en la temporada

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 ya se notificaron 65 casos confirmados de dengue en el país. Del total, el 59% corresponde a personas sin antecedentes de viaje, mientras que el 41% restante estuvo en países como Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Prevención y cuidados para evitar contagios

Las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación tanto del chikungunya como del dengue, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar recipientes con agua estancada, usar repelente, colocar mosquiteros y mantener patios y jardines limpios.

Además, se aconseja consultar rápidamente al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, sarpullido o fuerte cansancio, especialmente en zonas con circulación viral.