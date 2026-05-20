Chikungunya: notificaron 322 nuevos casos y ya suman más de 2.100 en la temporada

El 95% de los contagios se concentra en el NOA. También confirmaron nuevos casos de dengue en Buenos Aires y CABA.
Un total de 322 nuevos casos confirmados y probables de fiebre chikungunya fueron detectados durante la semana epidemiológica 17, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Con esta actualización, el total acumulado en la temporada 2025-2026 ascendió a 2.129 casos.
De acuerdo con el informe oficial, 1.981 contagios corresponden a transmisión autóctona, mientras que otros 148 casos registraron antecedentes de viaje a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. La circulación del virus mantiene en alerta especialmente a las provincias del norte argentino.
El BEN precisó que el 95% de los casos se concentra en la región NOA, siendo Salta la provincia más afectada, con 1.071 casos confirmados y probables. Detrás aparecen Tucumán con 564, Santiago del Estero con 192 y Jujuy con 177 contagios.
En paralelo, las autoridades sanitarias informaron la confirmación de siete nuevos casos de dengue en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, el escenario epidemiológico nacional continúa catalogado como de bajo riesgo.
Desde el inicio de la temporada 2025-2026 ya se notificaron 65 casos confirmados de dengue en el país. Del total, el 59% corresponde a personas sin antecedentes de viaje, mientras que el 41% restante estuvo en países como Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.
Las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación tanto del chikungunya como del dengue, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar recipientes con agua estancada, usar repelente, colocar mosquiteros y mantener patios y jardines limpios.
Además, se aconseja consultar rápidamente al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, sarpullido o fuerte cansancio, especialmente en zonas con circulación viral.
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