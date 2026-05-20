Hepatitis A en Argentina: crecen los contagios y ya hay 34 casos confirmados

Dos de esos pacientes viajaron recientemente a Bolivia y residen en Lomas de Zamora y Tunuyán, Mendoza, mientras que el restante está relacionado con un conglomerado detectado en Embarcación, Salta.

Preocupación por la vacunación

La hepatitis A es una enfermedad viral que provoca inflamación aguda del hígado y se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua o alimentos contaminados o por contacto cercano entre personas.

Hasta 2005, el virus representaba la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años en Argentina. Ese año se incorporó la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación, lo que permitió reducir drásticamente los contagios y la mortalidad.

Sin embargo, el BEN advirtió que la cobertura de vacunación todavía muestra diferencias importantes entre provincias. Hasta el 30 de abril, la cobertura nacional alcanzó apenas el 20,8% de la meta prevista para 2026.

Entre las provincias con mejores niveles de cobertura aparecen La Pampa y Río Negro (26%), Jujuy (25%), San Luis, Chubut y Chaco (24%), mientras que CABA (13%), Formosa (18%), Corrientes, Misiones y Buenos Aires quedaron por debajo del promedio nacional.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reforzó la distribución de vacunas y envió 2.200 dosis adicionales a la localidad salteña de Embarcación, uno de los puntos bajo vigilancia epidemiológica por el aumento de casos.