Hepatitis A en Argentina: crecen los contagios y ya hay 34 casos confirmados

El 75% de los contagios corresponde a personas de entre 20 y 39 años. CABA y el AMBA concentran la mayor cantidad de casos registrados.
La hepatitis A volvió a encender las alarmas sanitarias en Argentina luego de que el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) confirmara 34 nuevos casos en distintas provincias del país. Las autoridades advirtieron que, en comparación con los últimos cinco años, la cantidad de contagios ubica al país en una “zona de alerta”.
El informe detalla que hasta la semana epidemiológica 16 se detectaron 12 casos en la Ciudad de Buenos Aires, 7 en Salta, 5 en la provincia de Buenos Aires, 3 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 1 en Chaco y 1 en Río Negro. Además, se remarcó que el 75% de los contagios corresponde a personas de entre 20 y 39 años.
El principal foco se concentra en CABA y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registró la mayor actividad viral. De los 17 casos reportados en adultos jóvenes, 14 pertenecen a ese rango etario y 11 corresponden a hombres.
Las autoridades sanitarias también señalaron que existe una dinámica de transmisión mixta: siete pacientes tenían antecedentes de viaje y otros siete fueron vinculados a cadenas locales de contagio. Entre los menores de 20 años, solo se notificaron tres casos en lo que va del año.
Dos de esos pacientes viajaron recientemente a Bolivia y residen en Lomas de Zamora y Tunuyán, Mendoza, mientras que el restante está relacionado con un conglomerado detectado en Embarcación, Salta.
La hepatitis A es una enfermedad viral que provoca inflamación aguda del hígado y se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua o alimentos contaminados o por contacto cercano entre personas.
Hasta 2005, el virus representaba la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años en Argentina. Ese año se incorporó la vacuna al Calendario Nacional de Vacunación, lo que permitió reducir drásticamente los contagios y la mortalidad.
Sin embargo, el BEN advirtió que la cobertura de vacunación todavía muestra diferencias importantes entre provincias. Hasta el 30 de abril, la cobertura nacional alcanzó apenas el 20,8% de la meta prevista para 2026.
Entre las provincias con mejores niveles de cobertura aparecen La Pampa y Río Negro (26%), Jujuy (25%), San Luis, Chubut y Chaco (24%), mientras que CABA (13%), Formosa (18%), Corrientes, Misiones y Buenos Aires quedaron por debajo del promedio nacional.
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reforzó la distribución de vacunas y envió 2.200 dosis adicionales a la localidad salteña de Embarcación, uno de los puntos bajo vigilancia epidemiológica por el aumento de casos.
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