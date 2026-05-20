Hantavirus: detectaron tres nuevos casos y ya son 105 los confirmados en el país

Investigan el origen del brote

De acuerdo con la información oficial, la principal hipótesis sostiene que el caso índice habría contraído la enfermedad antes de embarcar y que luego se produjo transmisión de persona a persona dentro del barco. Los análisis genéticos preliminares detectaron secuencias muy similares entre los distintos pacientes.

En paralelo, especialistas del INEI-ANLIS Malbrán viajaron el 18 de mayo a Tierra del Fuego para investigar la posible presencia de reservorios del virus Andes en zonas visitadas por el primer caso, aunque por ahora no se considera probable que el contagio original se haya producido allí.