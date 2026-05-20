Hantavirus: detectaron tres nuevos casos y ya son 105 los confirmados en el país

El Ministerio de Salud informó contagios en Río Negro, Jujuy y Chubut. También continúa la investigación por el brote registrado en el crucero MV Hondius.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó tres nuevos casos de hantavirus en Argentina durante la semana epidemiológica 17. Los contagios fueron detectados en Río Negro, Jujuy y Chubut, mientras que el total acumulado de la temporada 2025-2026 ya asciende a 105 casos confirmados.
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), la temporada actual comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026. En ese período, la región Centro concentra el 52% de los casos, aunque la mayor tasa de incidencia se registra en el NOA, con 0,60 casos cada 100.000 habitantes y 37 contagios confirmados.
Además, el informe sanitario actualizó la situación del brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el 13 de mayo se identificaron 11 casos vinculados, de los cuales 8 fueron confirmados -todos correspondientes a la cepa Andes-, 2 probables y 1 inconcluso.
Las autoridades indicaron que desde la última actualización se sumaron dos nuevos contagios confirmados: un pasajero francés que presentó síntomas durante la repatriación y un pasajero español diagnosticado tras regresar a su país. También se incorporó un caso inconcluso en Estados Unidos, aunque la persona permanece asintomática.
De acuerdo con la información oficial, la principal hipótesis sostiene que el caso índice habría contraído la enfermedad antes de embarcar y que luego se produjo transmisión de persona a persona dentro del barco. Los análisis genéticos preliminares detectaron secuencias muy similares entre los distintos pacientes.
En paralelo, especialistas del INEI-ANLIS Malbrán viajaron el 18 de mayo a Tierra del Fuego para investigar la posible presencia de reservorios del virus Andes en zonas visitadas por el primer caso, aunque por ahora no se considera probable que el contagio original se haya producido allí.
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