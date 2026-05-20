Día Mundial de la Investigación Clínica: la IA puede acortar entre 30 y 50% los tiempos de los estudios

Un beneficio concreto para los pacientes

La disminución de los tiempos en investigación clínica no representa únicamente un progreso técnico, ya que para quienes viven con enfermedades crónicas, poco frecuentes o complejas, implica la posibilidad de acceder antes a terapias innovadoras, algo fundamental cuando no existen otras opciones disponibles.

Actualmente, Sanofi Argentina ocupa un papel importante dentro de este ecosistema porque participa en estudios clínicos correspondientes al 90% del pipeline de nuevas moléculas con investigaciones de fase 1 a 3. Además, junto con Chile, mantiene en marcha 175 estudios en la región, impulsando la innovación y la inversión en investigación clínica en el Cono Sur.

En Argentina, cientos de profesionales de la salud forman parte de estudios clínicos dentro de una red integrada por centros de investigación públicos y privados de alto nivel, además de equipos multidisciplinarios. Esta estructura favorece el acceso temprano al conocimiento científico y a tratamientos innovadores, brinda oportunidades a los pacientes y fortalece el sistema sanitario.

“La alta participación en investigación clínica nos hace protagonistas del avance de la innovación, de la generación de conocimiento sobre nuevos tratamientos, vacunas y mecanismos de enfermedades. Cuando logramos hacerla más eficiente, el beneficio se multiplica: para los pacientes, para los médicos, para todo el sistema sanitario y para la economía del país”, agregó Emma Venezian. Directora de la Unidad de Estudios Clínicos del citado laboratorio.

image

De qué manera la IA transforma cada etapa

El impacto de la inteligencia artificial se extiende a lo largo de todo el desarrollo de medicamentos:

Descubrimiento de fármacos y vacunas: herramientas avanzadas permiten reducir hasta un 50% los tiempos de las etapas preclínicas.

Diseño de estudios: simulaciones y modelos predictivos ayudan a optimizar protocolos y prever distintos escenarios.

Reclutamiento de pacientes: el análisis de datos facilita detectar candidatos aptos de manera más rápida y mejorar la inclusión.

Monitoreo y control de calidad: sistemas en tiempo real identifican anomalías y refuerzan la seguridad de los ensayos.

Evaluación de resultados: modelos predictivos agilizan la interpretación de datos y mejoran la precisión.

En ese sentido, Venezian expresó: “Estas mejoras no solo se traducen en una identificación optimizada de nuevas moléculas, desarrollo clínico más preciso y eficiente, reducción de costos operativos, sino que además optimiza la identificación de pacientes que se beneficiarán de un tratamiento específico y aumenta la tasa de éxito regulatorio, lo que contribuye a un desarrollo más sostenible de nuevas terapias”.

Durante los últimos años, Argentina fortaleció su posición como un centro estratégico para la investigación clínica en América Latina. La inversión sostenida, la calidad de los centros y el cumplimiento de normas regulatorias internacionales permiten que el país participe en estudios multinacionales de gran relevancia.

Entre 2022 y 2025, la inversión del laboratorio en investigación clínica en Argentina alcanzó los 96 millones de dólares, con perspectivas de crecimiento sostenido para los próximos años. Actualmente, desarrolla decenas de estudios activos en áreas como inmunología, enfermedades respiratorias, dermatología, patologías poco frecuentes, hematología, sistema nervioso central, oncología, metabolismo y vacunas.

En este escenario, la integración de inteligencia artificial aparece como un motor clave para sostener ese crecimiento y fortalecer el papel del país en el avance científico global. “La combinación entre talento local, infraestructura y nuevas tecnologías como la IA posiciona a Argentina en un lugar estratégico para la investigación clínica del futuro”, concluyeron.