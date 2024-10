¿Cómo darme cuenta si estoy en una relación tóxica conmigo? / Por Florencia Atencio

El “Problema” somos nosotras. Es la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas. ¿Cómo nos hablamos? ¿Qué conversaciones mantenemos con nosotras mismas? ¿Vemos el propio vaso medio lleno o medio vacío? Entender que cuando cambiamos la forma de tratarnos, hablarnos, comenzamos a cambiar la forma de relacionarnos con el mundo, comenzamos a modificar nuestros resultados. Pero solemos entrar en un círculo vicioso que hace que, al no tener los resultados que esperamos, en lugar de darnos coraje, aliento, nos damos con el látigo, nos maltratamos, y esto nos hace sentir peor, y comenzamos a crear escenarios en nuestra mente que suelen ser negativos y nos hacen caer en estados de ansiedad constantes. Esto nos lleva a boicotearnos.

El famoso síndrome del impostor es producto de este autoboicot. Es importante que aprendamos a gestionar la relación que tenemos con nosotras porque es la más importante siempre. Estar bien con nosotras nos hace estar bien con el mundo. Y como es ya costumbre en esta columna, consultamos a una experta, que además de ser mentora de y para mujeres, es una mujer que atravesó en carne propia una transformación muy profunda, a raíz del confinamiento de la pandemia.

Eugenia Lapinta es contadora pública de la UBA. Cuando se dio cuenta que no estaba bien con ella comenzó un camino de desarrollo personal que la llevó a descubrir que el camino es hacia adentro y con nosotras mismas. Hoy Euge se desarrolla como coach transpersonal y ayuda a otras mujeres que como ella busquen cambiar su realidad y quieran adquirir herramientas que las ayuden a dejar atrás esas creencias limitantes sobre ellas mismas y quieran comenzar a disfrutar la vida y cumplir sus sueños.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

-Euge, ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos boicoteando?

-Nos estamos boicoteando cuando tenemos, por ejemplo, pensamientos intrusivos negativos, tales como “no valgo nada”, “no sirvo para nada”, “todo me sale mal”, que nos llevan a juzgarnos muy duramente. Es ahí cuando entramos en un camino de autoexigencia muy severo, que no nos deja disfrutar. También nos autoboicoteamos cuando nos descuidamos, cuando dejamos de lado cuidar nuestra salud física y mental. Cuando no cuidamos nuestro cuerpo también. Entonces notamos el autoboicot, porque realmente se comienza a cumplir que las cosas no salen como quisiéramos.

-¿Cómo podemos dejar de boicotearnos y comenzar a tratarnos mejor?

-Lo primero que tenemos que saber es que existen herramientas que nos ayudan. Es decir, que es posible y que con el acompañamiento adecuado es fácil lograrlo. Estas herramientas nos servirán para poder corrernos del lugar de víctima y poder volvernos protagonistas de nuestra propia vida (es lo principal), porque si no nos hacemos cargo, no vamos a poder comenzar a trabajar en nosotras. Por otro lado, es fundamental que podamos soltar todas las creencias limitantes que nos frenan, romper con patrones propios y generacionales que nos limitan. Debemos poder estar dispuestas a sanar las heridas emocionales de la infancia y aprender a autogestionar nuestras emociones. Esto nos ayudará a aumentar nuestro amor propio y por ende nuestra autoestima.

-Y si estamos dispuestas, ¿Cómo podemos trabajarlo?

-En mi caso particular, las acompaño a adquirir estas herramientas mediante sesiones y charlas individuales de coaching, en las cuales la consultante se autoescucha y mediante mi asistencia (por medio de preguntas) puede ir encontrando las repuestas dentro de ella misma, para poder destrabar y seguir avanzando en lo que se propone y merece. También ofrezco diferentes talleres grupales para mujeres donde abordamos diferentes aspectos del ser humano desde su integralidad.

Para concretar una cita pueden escribirme a mi teléfono: 011-7187-4613 o contactarme a través de mis redes sociales, en instagram: @eugenia_cpct, donde encontrarán toda la info sobre talleres.