Cómo enfrentar el miedo por la mirada enjuiciante de los otros / Por Romina Atencio

Voy a decirte algo que por ahí tengas que leer dos veces: “Lo que realmente nos aterra no es lo que los demás dicen de nosotros, sino el MIEDO a que eso sea verdad”. Sí. Cuando nos critican, nos insultan, o nos dicen algo que no nos gusta, muchas veces lo que nos molesta realmente no es eso en sí mismo, sino el miedo a que lo que esa persona está diciendo sea verdad.

¿A qué me refiero? El otro opera en nosotros como un espejo del alma. Y las críticas o juicios que el otro hace sobre nosotros son reflejos de lo que en el fondo nosotros creemos sobre nosotros mismos. Tomalo como un termómetro para ver cómo está tu mirada sobre vos, o por ejemplo, para ver cómo está tu autoestima.

Por ejemplo, si me insultan... ¿Cómo reacciono? ¿Qué me molesta de lo que el otro me dice? Si no es verdad realmente, ¿Por qué me molesta tanto? Te molesta porque tu EGO reacciona por miedo. Siempre reaccionamos por miedo, porque la reacción es una defensa. Si no me siento amenazado, no reacciono. Porque no tengo nada que defender.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

En cambio, cuando me siento amenazado, reacciono porque me siento en la necesidad de defenderme. Y ahí es donde me puedo dar cuenta qué opinión real tengo sobre mi mismo. Y tranquilo, todos tenemos una mirada mas crítica sobre nosotros mismos que los demás. Todos caemos en la frase “nadie es perfecto” para justificarnos cuando algo sale diferente a cómo lo planeamos o como los otros quieren...

Cuando te des cuenta que sos perfecto, que lo que los demás dicen de vos en realidad habla mas de ellos que de vos, vas a poder dejar de reaccionar. Cuando te ames tanto, tanto, tanto, que no te queden dudas, te van a decir de todo, y vos vas a escuchar NADA. O sí vas a escuchar... Vas a escuchar el alma del otro. Vas a escuchar lo que el otro tiene que decir sobre sí mismo, sobre sus carencias, sobre su mirada del mundo.

El que insulta o crítica, ve el mundo con esos ojos, con ojos de carencia, de desesperanza, de hostilidad. Cada vez que nos critican, o emiten juicios sobre nosotros, lo que realmente están haciendo es mostrarnos su alma. La violencia nos muestra las miserias del alma.

La forma hostil en la que nos hicieron ver el mundo. Y aunque a lo mejor vos te veas a veces envuelta en esas situaciones, si hoy querés cambiar, quiero que sepas que es posible. Que nada es permanente, y que cambiando vos, comenzarás a cambiar tu entorno. Y así poco a poco, el mundo.

Si querés que conversemos más a fondo, podés escribirme a mi correo: [email protected].

¡Hasta el domingo!