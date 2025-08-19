Cuáles son los beneficios de dormir con la persona amada

En este contexto, diversos estudios demostraron que, más allá de la comodidad, compartir la cama puede ofrecer beneficios para la salud mental y física que pueden ir desde una mejora en la calidad del sueño hasta un fortalecimiento del sistema inmunológico.

Uno de los estudios demostró que las parejas que se acuestan juntas tienen la tendencia a sincronizar sus ciclos de sueño, acostándose y despertándose a la misma hora.

Esto favorece el ritmo circadiano, facilitando que se duerman aproximadamente a la misma hora todas las noches al crear una rutina en el descanso.

Además de ayudar a conciliar el sueño, mejora la calidad general del mismo. También se demostró que las parejas que dormían juntas experimentan un 10 % más de duración total del sueño y sesiones más largas de sueño REM, la fase más crítica y reparadora cuando la persona está durmiendo.

Mientras que se observó una reducción de las interrupciones del sueño, como despertarse a la mitad de la noche. También se comprobó que, al dormir juntas, las parejas incluso sincronizan sus ritmos de sueño, desde sus movimientos hasta los latidos del corazón.

Dormir junto a la pareja se asoció con la liberación de oxitocina, hormona que favorece la relajación y puede contribuir a reducir la presión arterial. Esta sustancia química, conocida también como la 'hormona del amor', se relaciona con sensaciones de seguridad y bienestar, lo que facilita un descanso más estable.

En tanto que su presencia reduce los niveles de cortisol, hormona del estrés, lo que permite al organismo fortalecer sus defensas y mejorar la respuesta inmunológica frente a enfermedades. Las parejas que duermen a la misma hora durante toda la noche también experimentaron una presión arterial más baja y una menor inflamación sistémica.

Refuerza el sistema inmunológico

Cuando las personas están estresadas, producen más cortisol, la hormona del estrés, cosa que aumenta la susceptibilidad de las enfermedades, ya que esto desvía los recursos del sistema inmunitario a los músculos.

De esta forma, dormir junto a alguien promueve la felicidad, ayudando a reducir el estrés, además te ayuda a proporcionar más anticuerpos esenciales para identificar y responder amenazas como bacterias o virus, preparando el sistema inmunitario ante posibles amenazas y enfermedades.