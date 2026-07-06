Día Mundial de las Zoonosis: el legado de la primera vacuna contra la rabia

Aunque Louis Pasteur era químico y físico, y no médico, llevaba varios años investigando el virus junto con su colaborador Émile Roux. Ambos habían desarrollado un método de inmunización utilizando el virus inoculado en conejos y desecando posteriormente sus médulas espinales con potasa, un procedimiento que reducía gradualmente la capacidad infecciosa del microorganismo.

Si bien el tratamiento había demostrado buenos resultados en alrededor de cincuenta perros, nunca se había utilizado en personas. Esa situación planteó un importante dilema ético y legal. Sin embargo, ante la certeza de que el niño moriría si no recibía tratamiento, Pasteur decidió avanzar con la aplicación experimental, respaldado por los médicos Alfred Vulpian y Jacques-Joseph Grancher.

El tratamiento se desarrolló durante diez días seguidos y consistió en la aplicación de trece inyecciones subcutáneas.

Cada dosis contenía fragmentos de médula espinal infectada con distintos tiempos de secado. A medida que avanzaba el tratamiento, aumentaba progresivamente la cantidad de virus activos, mientras el organismo del paciente desarrollaba defensas para combatir la infección.

Joseph Meister logró superar el proceso sin manifestar síntomas de rabia y pasó a la historia como la primera persona salvada de esta enfermedad gracias a una vacuna preventiva.

La vigencia de las zoonosis en la actualidad

Hoy, el Día Mundial de las Zoonosis también busca visibilizar que estas enfermedades representan cerca del 60% de todas las infecciones conocidas que afectan a los seres humanos.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que alrededor del 75% de los patógenos emergentes que afectan a las personas tienen origen animal.

En Argentina, el control de enfermedades como la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, la hidatidosis y el dengue requiere la implementación de políticas sanitarias basadas en el concepto de "Una Sola Salud".

Este enfoque propone el trabajo conjunto entre la medicina humana, la medicina veterinaria y la protección del ambiente para reducir los riesgos derivados de la interacción entre las personas y los animales, tanto domésticos como silvestres.

A más de 140 años de aquella histórica intervención de Pasteur, la primera vacuna contra la rabia continúa siendo un símbolo del valor de la investigación científica y del desarrollo de herramientas preventivas para enfrentar las enfermedades infecciosas de origen animal.