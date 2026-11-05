En cuanto a la relación con Washington, el 53% sostuvo que la alianza con Trump trajo más perjuicios que beneficios y el 31% opinó lo contrario. Ante la pregunta sobre qué debería hacer Milei, el 50% se inclinó por cambiar esa política, el 21% por mantener el alineamiento y el 29% dijo no saber.

El sondeo también registró un 55% de imagen negativa de Trump y un 41% de positiva. Además, el 61% consideró que el estilo agresivo del mandatario estadounidense fue una causa importante de la derrota.

La encuesta también consultó si la oposición argentina debería imitar la estrategia de los demócratas, basada —según la presentación del sondeo— en el diálogo y el respeto a la diversidad. Entre los votantes de Massa, el 66% respondió que sí y el 33%, que no.

El informe concluye con una síntesis de esa lectura política: "No miraron una elección ajena. Miraron un espejo". Según los responsables del estudio, el reclamo de cambio "no se detiene en la oposición: también está dentro del propio electorado del Presidente".

La encuesta nacional se realizó por internet el 4 de noviembre, sobre 850 casos. La consultora informó un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.