Un relevamiento de QSocial luego de las elecciones en Estados Unidos muestra que la mayoría de los encuestados leyó el resultado como una mala noticia para el Gobierno.
El 61% de los encuestados en un sondeo nacional consideró que la derrota electoral de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos afecta mucho o algo las posibilidades de reelección del presidente Javier Milei en 2027.
El relevamiento de QSocial indicó que el 46% cree que el resultado afecta mucho las chances del mandatario y el 15%, que las afecta algo. Otro 15% estimó que el impacto es escaso y el 23% respondió que no las afecta en absoluto.
La percepción varió según el voto de 2023. El impacto sobre la reelección fue considerado importante o moderado por el 95% de quienes dijeron haber votado a Sergio Massa, el 43% de los votantes de Milei y el 38% de los de Patricia Bullrich.
El 58% calificó el resultado electoral como negativo para el Gobierno de Milei, mientras que el 27% lo consideró negativo para la Argentina. Al evaluar el impacto para el país, el 51% lo vio como neutral y el 21%, como positivo.
En cuanto a la relación con Washington, el 53% sostuvo que la alianza con Trump trajo más perjuicios que beneficios y el 31% opinó lo contrario. Ante la pregunta sobre qué debería hacer Milei, el 50% se inclinó por cambiar esa política, el 21% por mantener el alineamiento y el 29% dijo no saber.
El sondeo también registró un 55% de imagen negativa de Trump y un 41% de positiva. Además, el 61% consideró que el estilo agresivo del mandatario estadounidense fue una causa importante de la derrota.
La encuesta también consultó si la oposición argentina debería imitar la estrategia de los demócratas, basada —según la presentación del sondeo— en el diálogo y el respeto a la diversidad. Entre los votantes de Massa, el 66% respondió que sí y el 33%, que no.
El informe concluye con una síntesis de esa lectura política: "No miraron una elección ajena. Miraron un espejo". Según los responsables del estudio, el reclamo de cambio "no se detiene en la oposición: también está dentro del propio electorado del Presidente".
La encuesta nacional se realizó por internet el 4 de noviembre, sobre 850 casos. La consultora informó un margen de error de ±3,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
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