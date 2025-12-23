El "periquito de playa", un remedio casero de Brasil eficaz contra la artritis, ¿de qué se trata?

periquito de playa

Según el estudio divulgado por la Fundación Estatal de Apoyo a la Investigación de Sao Paulo (FAPESP) y coordinado por investigadores de la Universidad Federal de Sergipe, el extracto de etanol de la planta redujo en ratas la artritis inducida y otras enfermedades.

Estos resultados mostraron un alivio del dolor y protección de las articulaciones en experimentos de artritis inducida. También aseguran que otros extractos de la planta pueden servir para otros medicamentos.

El tratamiento ayudó a preservar la integridad del cartílago y del hueso en las articulaciones afectadas. En cuanto al dolor inflamatorio y neuropático, los extractos sirvieron como analgésico y redujo el dolor en los animales.

En las pruebas no se detectaron altos niveles de toxicidad, pero sostienen que todavía tienen que hacer más estudios para garantizar la seguridad.

Los médicos expresaron que el próximo paso será aislar y caracterizar precisamente las moléculas responsables de la actividad y estudiar sus mecanismos de acción.