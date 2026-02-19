Lanús va por el primer golpe ante Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana 2026

El duelo se podrá ver en vivo por ESPN en TV. Se jugará desde las 21.30 en Argentina (misma hora en Brasil), con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, mientras que Carlos Orbe (Ecuador) estará a cargo del VAR.

En La Fortaleza, el campeón de la Sudamericana 2025 inicia la serie ante el vigente ganador de la Libertadores en un cruce que enfrentará a los dos últimos monarcas continentales. El objetivo será claro: sacar ventaja en casa antes de la revancha de la próxima semana en el Maracaná, donde se definirá el título.

Cómo llega Lanús

El equipo de Mauricio Pellegrino buscará reponerse rápidamente del traspié ante Independiente por el Torneo Apertura. El Granate había acumulado cinco partidos sin derrotas antes de caer en Avellaneda y ahora apunta a hacerse fuerte como local, condición en la que suele elevar su intensidad y volumen de juego.

HBFN7wbbIAA6iRx El Granate viene de perder ante Independiente por 2-0 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en Avellaneda.

Lanús accedió a esta Recopa tras una consagración inolvidable en la Sudamericana, donde eliminó a Fluminense en el Maracaná, dejó en el camino a Universidad de Chile y superó a Atlético Mineiro en una final que se resolvió por penales.

En lo futbolístico, Rodrigo Castillo arrastra un edema muscular en el muslo izquierdo y difícilmente sea de la partida, mientras que Marcelino Moreno ya se recuperó y está a disposición del cuerpo técnico.

Cómo llega Flamengo

El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luis, arriba con competencia reciente tras vencer 2-1 a Botafogo por el torneo Carioca. Además, es el vigente campeón de la Libertadores, luego de derrotar 1-0 a Palmeiras en la final disputada en Lima.

PF9PHfd9Q_720x0__1 El Mengao le gano 2-1 al Botafogo y se metió en semifinales del Torneo Carioca.

En su camino al título continental dejó atrás a Racing, Estudiantes e Inter de Porto Alegre, consolidando un plantel de jerarquía internacional. Con figuras como Lucas Paquetá y Giorgian de Arrascaeta, el Mengão intentará llevarse un resultado positivo de Buenos Aires para definir la serie en el Maracaná.

Posibles formaciones de ambos equipos

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta; Everton, Pedro.

DT: Filipe Luis.

Cómo será el operativo en el marco del paro general de la CGT

En medio de la medida de fuerza convocada por la CGT en rechazo a la Reforma Laboral del Gobierno Nacional, la APreViDe confirmó que el compromiso organizado por CONMEBOL se jugará tal como estaba estipulado y brindó precisiones sobre los accesos para ambas parcialidades.

Para este encuentro habrá 300 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 190 agentes de seguridad privada afectados al operativo. Además, ante la ausencia de empleados de UTeDyC por el paro general, desde el club aseguraron que, de ser necesario, dirigentes estarán a disposición para garantizar el normal desarrollo del espectáculo y evitar contratiempos.

Desde APreViDe y la institución del sur bonaerense recomiendan llegar con anticipación, con entrada y DNI en mano. Las puertas del estadio se abrirán a las 18.30 para ambas parcialidades.