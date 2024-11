¿Es posible sanar desde las emociones que guarda el Alma? / Por Romina Atencio

Hace aproximadamente dos años, comencé a conectar de forma periódica con mis guías espirituales a través de sesiones de regresiones a vidas pasadas. Esta conexión me trajo respuestas que estaba necesitando en ese momento y a su vez me aprendí una nueva forma de relacionarme con mi alma. Aprendí que mi alma está en la tierra para aprender, como todas las almas, y que muchas veces las cosas que parecen estar trabadas o no avanzan, o los patrones que se repiten y se repiten, tienen que ver con emociones que quedaron “atrapadas” en el alma de otras vidas. ¿Te pasa que hay situaciones que parecen no resolverse nunca? O ¿por ahí tenés miedos que parecen irracionales? O ¿Alguna enfermedad que no sana y no tiene explicación? Todo esto puede tener que ver con situaciones vividas en otras vidas, o en algún momento de esta vida del que no tengas recuerdo. La terapia de regresiones puede ayudarnos a destrabar esto.

Por eso hoy quiero compartir este conocimiento para que puedas dar respuesta a cosas que por ahí parecen no tenerla. Puede ser que algo en tu vida esté trabado. Puede ser que existan patrones que se repitan sin cesar. Que no puedas salir de determinadas situaciones o que parezcas estar atrayendo desgracias.

En esta ocasión quiero que una experta en regresiones a vidas pasadas nos ayude a entender no sólo qué son las vidas pasadas y las regresiones, sino cómo pueden ayudarnos a sanar en esta vida. Conversamos con Cecilia Li, experta en regresiones y conexión espiritual (desde el 2014 que se dedica a esto), quien nos va a contar de qué se trata esta terapia no convencional que ayuda a vivir más conectados con nuestra alma. Cecilia se formó directamente con el Dr. Brian Weiss en el Omega institute en Nueva York en el año 2023 y 2024, pero hace más de diez años que se dedica a hacer sesiones de regresiones y conexión espiritual con los Guías Espirituales.

-Ceci, primero que nada quisiera que nos cuentes qué es una regresión y cómo puede ayudarnos.

-Las regresiones a vidas pasadas son un método terapéutico que permite explorar recuerdos almacenados en el subconsciente, que pueden estar ligados a vidas anteriores o a esta vida también. Pueden darse regresiones al útero materno, ya que lo que sentimos estando en el útero tiene que ver con lo que siente la madre. Recordemos también que el nacimiento, es el primer gran trauma que tiene el ser humano, y nuestra llegada al mundo puede ser muy significativa, por eso a veces nuestros guías nos llevan a ese momento. Este proceso ayuda a las personas a encontrar las respuestas de tal vez patrones repetitivos, bloqueos emocionales, miedos o fobias inexplicables en la vida actual.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

-¿Cómo logramos llegar a regresionar, es decir, cómo es una sesión?

-Se comienza con meditación que nos lleva a una relajación muy profunda. Buscamos relajar el cuerpo y la mente, para entrar en un estado theta que es el que necesitamos, que es un estado consciente pero que se da justo antes de quedarnos dormidos. Logramos llegar a este estado mediante una hipnosis. Es ese estado en el que estás cuando sabés que te estás por dormir pero aún no te dormiste. Ese es el estado que buscamos para entrar en regresión. Una vez alcanzado, se busca conectar con los guías espirituales. Es junto a ellos que se recorren las vidas pasadas. Si hay algo que ellos creen que debemos hacer antes de viajar, nos lo harán saber. Muchas veces necesitamos hacer limpiezas energéticas previas.

-¿Cómo sabemos que tenemos que limpiar antes de una regresión?

-Antes de la sesión yo siento esa vibración. Suelo sentir que la persona viene muy cargada energéticamente. Yo me siento cargada, comienzo a bostezar, a tener síntomas corporales que me dan la pauta de que tengo que hacer la limpieza. La hacemos y luego podemos continuar.

-¿Podés contarnos más acerca de los Guías Espirituales?

-Ellos son los que nos guían en nuestro proceso de sanación. Muchas veces no nos dejan ir a vidas pasadas si es que en esta vida todavía tenemos cosas importantes que trabajar. En estos casos el trabajo se hace directamente con ellos, sin viajar a otra vida. Los guías se presentan de diferentes formas en este plano. Pueden presentarse como animales, como luces, seres de luz. Son nuestros maestros, ángeles. Muchas veces con una sola palabra que ellos mencionan a nosotros ya nos caen todas las fichas, porque manejan una sabiduría ancestral. Nos hacen sentir acompañados en el cambio, nos hacen saber que no estamos solos y que nunca jamás nos dejan. Muchas personas necesitan recordar esto. En algunos casos me usan como canal para transmitir mensajes, en estos casos suelo entrar yo en un estado en el que luego me olvido lo que dije. Por eso muchas veces suelo grabar las sesiones.

cecilialia.jpg Cecilia Li, experta en regresiones.

-¿Necesitamos tener experiencia en meditación para poder acceder a una vida pasada?

-No necesariamente, pero en el caso de que no te sientas segura o seguro con tu manera de conectar o meditar, podés acceder a una Autorregresión que podés encontrar en mi página de instagram (@somoslemuria), que vas a poder comprar y así acceder a ella para practicar desde tu casa antes de animarte a una sesión individual. Si en cambio prefieren comenzar de forma más gradual, pueden encontrar meditaciones guiadas en mi canal de YouTube @ceciliaisabel6589 para practicar, aunque no son AUTOREGRESIONES.

-Buenísimo Ceci. ¿Cómo podemos hacer si queremos ponernos en contacto con vos y seguir indagando y aprendiendo sobre esto?

-Pueden seguirme en las redes, en mi instagram: @somoslemuria o en mi canal de YouTube. Y siempre recordar que la sanación es un camino profundo y transformador. Si realmente sienten que es el momento de desbloquear esas emociones atrapadas y vivir con más tranquilidad, pueden empezar hoy mismo. Los espero.