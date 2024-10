¿Parece que todo te sale mal? Puede ser tu energía / Por Romina Atencio

Si te sentís con dolores de cabeza, triste, falta de energía... puede que estés necesitando sanar. Pero... ¿cómo se altera esta energía? Bueno, para hablar de este tema, consultamos a la terapeuta holística experta en energía Daniela Errante, quien nos cuenta cómo ocurren estas alteraciones en la energía y qué herramienta recomienda ella para sanar esto.

-Dani, ¿Cómo puede la energía o nuestro campo energético alterarse?

-Hay muchas formas. Pero lo que tenemos que saber es que hay situaciones concretas que son medibles y detectables, como por ejemplo el haber transitado enfermedades graves o emociones que nos llegan de otros, que alteran nuestro campo áurico o energético. También se puede alterar el campo por la aparición de magias (entendiendo la magia como un trabajo ritual que es intencionado sobre una persona) o pueden ser también magias de reencarnación, que son como algo kármico que traemos de otras vidas. Es ahí donde aparece esta sensación de que hay algo que está trabado en esta vida. También existen las larvas astrales que son parásitos a nivel energético que se van adhiriendo al aura y nos hacen sentir sumamente agotados.

Romina Atencio

-¿Cómo podemos detectar estas situaciones?

-Existen varios “sensores”. Por un lado, los síntomas físicos, pero también puede pasar que en tu casa o a tu alrededor se comiencen a romper cosas. Pero para medir esto específicamente, yo recomiendo el péndulo Hebreo. El péndulo puede usarse para medir y para luego realizar una sanación, o restauración energética (Vale aclarar que este tipo de terapias de sanación, son alternativas y para nada reemplazan la medicina o las terapias tradicionales). El Péndulo Hebreo es una técnica de armonización y de sanación holística, basado en el sistema de radiestesia, en el que a través de un péndulo, de un elemento que en este caso es de madera, lo que se hace es medir la radiación que emite cualquier tipo de energía. Esta radiación puede percibirse en la distancia, por eso este tipo de tratamiento puede efectuarse sin el consultante de forma presencial. Lo primero que se hace en una sesión de péndulo es hacer un testeo. ¿Qué es lo que se testea? ¿Qué es lo que se detecta en las capas del aura? Justamente mide lo que se llama ondas de forma negativa. Que mide lo que está alterando negativamente la energía, que son las causas que mencionamos anteriormente. Lo que hacemos al empezar a limpiar es intentar erradicar todo eso de nuestra capa energética. Por eso, a veces no basta sólo con una sesión para poder limpiar o armonizar el campo energético de la persona, sino que en general, la primera sesión es un poco más larga porque hay que testear todo lo que se va a trabajar y luego las sesiones son un poquito más cortas cuando ya esa persona que vino en un primer momento muy llena de “problemas” y muy cargada de emociones negativas y de todo esto que vengo nombrando, va haciendo en el proceso una limpieza y entonces cada vez las sesiones se van acortando en el tiempo.

l-¿Cuándo recomendás hacer este tipo de Sanación con Péndulo Hebreo?

-Cuando tenemos alteraciones en cualquiera de nuestros planos: en el plano físico, una enfermedad. En el plano mental: cuando tenemos ese pensamiento reiterativo, ese pensamiento rumiante... En el plano espiritual: cuando sentimos que no nos podemos conectar con la divinidad que somos, o cuando hay sentimientos de ansiedad generalizados. También cuando aparece algún tipo de bloqueo o algo que no puedo destrabar, como un proyecto, un trabajo, cualquier cosa en particular que esté trabada. También se puede realizar esta técnica sobre lugares (espacios físicos) y objetos. Y como decía al principio, esta técnica va limpiando todas nuestras capitas hasta llegar a la capa más cercana a nuestro cuerpo físico, potenciando el funcionamiento armónico de los 7 chakras principales del cuerpo. Los chakras (dicho muy por arriba) son centros energéticos, como “ruedas” o Centros en donde recibimos, transformamos y emitimos energía. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no sea sensible a la energía. A través del uso del péndulo lo que hacemos es potenciar el buen funcionamiento de estos chakras.

-Dani, ¿Que necesitamos para poder hacer una consulta?

-Primero, necesitamos saber que todas las sesiones se realizan sobre el propio consultante y no sobre terceros. Es decir, no podemos trabajar sobre otra persona que no sea la que vino a consulta. Para poder agendar una sesión, pueden hacerlo por teléfono al 11-5125-2861 o me pueden contactar por redes en instagram en @darteespacio. Podemos agendar una consulta desde cualquier parte de país y del mundo, porque como dije anteriormente, no hace falta estar de forma presencial para realizar la limpieza.

En lo personal, yo, Romina, les recomiendo esta técnica que he probado y que ha mejorado mi estado de ánimo en diferentes momentos de mi vida.