Por qué motivos algunas personas son asexuales

Indagaron en este "aspecto menos explorado" del comportamiento humano en relación con un complejo espectro de variables y descubrieron que se asocia a factores genéticos, ambientales, físicos y mentales.

El rol de la genética

Los investigadores analizaron los correlatos fenotípicos y genéticos de más de 400.000 residentes en Reino Unido de entre 39 y 73 años. De ellos, cerca del 1 %, es decir, 2.068 mujeres y 1.861 hombres, "nunca habían tenido relaciones sexuales", revela la investigación, en la que se incluyó también una muestra conformada por 13.532 residentes de Australia de entre 18 y 89 años.

Según explica el profesor y coautor del estudio Brendan Zietsch, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Queensland (Brisbane, Australia), los investigadores prestaron especial atención a las asociaciones entre "la asexualidad y los genes, el entorno social y varios rasgos físicos, cognitivos, de personalidad y de salud mental".

"Conocer las características asociadas con la asexualidad ayudaría a comprender sus causas y consecuencias. Incluso podría fundamentar estrategias para eliminar las barreras que impiden a las personas encontrar relaciones satisfactorias", precisó.

Según Zietsch, sus resultados presentan un panorama complejo. Por un lado descubrieron que no existe un gen para la asexualidad. "No había genes individuales con grandes efectos. Más bien, había muchos genes, cada uno con efectos diminutos", dijo. Al respecto, el estudio aclara que "la genética es solo una faceta de la compleja red de factores que influyen en el comportamiento". "Los factores ambientales, sociales, culturales e individuales desempeñan un papel importante, y sus interacciones con la genética complican aún más el panorama".

image

Las correlaciones genéticas

De todos modos, se detectaron correlaciones genéticas "interesantes" entre la asexualidad y otros rasgos. Por un lado, correlaciones genéticas positivas —cuando dos rasgos tienden a variar en la misma dirección— con la introversión, el trastorno del espectro autista y la anorexia. Y correlaciones negativas —cuando un rasgo se asocia con una disminución en otro rasgo— con los trastornos por consumo de drogas y alcohol, así como con la depresión, la ansiedad y el déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Se hallaron asociaciones con indicadores de bajo bienestar mental, especialmente en hombres. Quienes nunca habían tenido relaciones sexuales tienden a ser "solitarios y menos felices" y a tener "menos probabilidades de tener a alguien en quien confiar o de creer que la vida tiene sentido", escribe Zietsch.

Los hombres asexuales tendían a vivir en regiones con relativamente menos mujeres. Fue más frecuente encontrar tanto hombres como mujeres asexuales en zonas con mayor desigualdad de ingresos.

Son personas que consumen menos drogas y alcohol, académicamente exitosas y, curiosamente, poseen menos fuerza física en el caso específico de los hombres participantes (podría ser que la baja testosterona conduzca a la debilidad física, así como a un bajo deseo sexual).

¿Qué pasa con los nerds?

El especialista destaca que este patrón general observado entre los asexuados "se alinea con los estereotipos existentes de menor éxito romántico, especialmente en la adolescencia". En otras palabras, en las características típicas de los llamados 'nerds'.

El estudio señala que a lo largo del debate sobre la relación entre la infelicidad y la asexualidad "la casualidad está siempre presente". "En el caso de los indicadores de bienestar afectivo, una posibilidad es que no haber tenido relaciones sexuales afecte negativamente la felicidad, dado que el sexo es un impulso humano fundamental, profundamente importante en nuestra historia evolutiva", subraya.

Los científicos consideran "probable" que la falta de parejas sexuales sea perjudicial para el bienestar mental.

Aunque los hallazgos representan un gran avance en la comprensión de la asexualidad, se requieren datos a gran escala sobre la atracción sexual, así como sobre el comportamiento sexual, para desentrañarla mejor y entender su interacción con los genes, los entornos locales, la sexualidad y la cultura.