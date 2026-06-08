Tomar alcohol aumenta el riesgo de 10 tipos de cáncer

El trabajo determinó que la probabilidad de padecer cáncer aumenta gradualmente a medida que crece el consumo de alcohol en los siguientes casos: mama, colorrectal, esófago, laringe, labio y cavidad oral, faringe, hígado, estómago, páncreas y próstata. Por otro lado, los investigadores observaron que una ingesta baja podría estar asociada en algunos casos con una leve reducción del riesgo de determinadas enfermedades cardiovasculares, de la diabetes tipo 2 y de la demencia. Sin embargo, ese posible efecto beneficioso desaparece y se invierte cuando el consumo aumenta. Según los autores, no puede establecerse una cantidad de alcohol que sea completamente segura para todas las personas.