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Tomar alcohol aumenta el riesgo de 10 tipos de cáncer

Se realizó un estudio donde se demostró que el consumo de alcohol, incluso en bajas cantidades, se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.

Investigadores de la Universidad de Washington advirtieron que el consumo de bebidas alcohólicas está vinculado a un mayor riesgo de desarrollar distintas enfermedades, en particular diez tipos de cáncer, incluso cuando la ingesta es reducida. La conclusión surge del análisis más amplio realizado hasta el momento sobre los efectos del alcohol en la salud.

Para llegar a estos resultados, los especialistas revisaron de manera sistemática 843 estudios de cohortes y de casos y controles que evaluaban la relación entre el alcohol y diversas afecciones, incluyendo enfermedades oncológicas, cardiovasculares, metabólicas y neurológicas. Además, emplearon una metodología de metaanálisis conservadora, basada en la evidencia más sólida y consistente disponible.

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El trabajo determinó que la probabilidad de padecer cáncer aumenta gradualmente a medida que crece el consumo de alcohol en los siguientes casos: mama, colorrectal, esófago, laringe, labio y cavidad oral, faringe, hígado, estómago, páncreas y próstata. Por otro lado, los investigadores observaron que una ingesta baja podría estar asociada en algunos casos con una leve reducción del riesgo de determinadas enfermedades cardiovasculares, de la diabetes tipo 2 y de la demencia. Sin embargo, ese posible efecto beneficioso desaparece y se invierte cuando el consumo aumenta. Según los autores, no puede establecerse una cantidad de alcohol que sea completamente segura para todas las personas.

"La ciencia sobre el alcohol y la salud es genuinamente compleja" señaló la doctora Emmanuela Gakidou, una de las autoras del estudio. "Para el cáncer, la evidencia es consistente: el riesgo aumenta con cualquier nivel de consumo".

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