Chikungunya, neumonía y bronquiolitis: el panorama sanitario que muestra el último boletín

El último Boletín Epidemiológico indicó que la situación del dengue se mantiene estable en todo el país.

Hasta el momento, la temporada 2025/2026 acumula 69 casos confirmados por laboratorio. Durante la última semana se notificaron 94 casos sospechosos, de los cuales 59 fueron descartados, mientras que el resto continúa bajo análisis.

Más de 77.000 casos de neumonía

El BEN informó además que hasta la semana epidemiológica 26 se notificaron 77.008 casos de neumonía y 56.299 casos de bronquiolitis en menores de dos años.

Según el reporte, ambas enfermedades se mantienen dentro de los niveles esperados, con tasas similares o incluso inferiores a las registradas en los dos años anteriores.

Al comparar el período 2016-2026, el organismo indicó que 2024, 2025 y 2026 presentan una menor cantidad de casos acumulados que los años históricos, siendo 2016 el de mayor incidencia para ambas patologías.

Influenza, el virus que más circula

Respecto de los virus respiratorios, el informe sostiene que la circulación continúa en descenso, aunque la influenza sigue siendo el virus predominante en el país.

Detrás aparecen el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que mostró un leve incremento en las últimas semanas, y el SARS-CoV-2, que permanece estable y con baja circulación.

Entre los pacientes ambulatorios, la positividad para influenza alcanza el 33,6%, mientras que en las últimas cuatro semanas se detectaron 26 casos positivos de VSR y apenas dos de coronavirus.

En pacientes internados también se observó una disminución de los casos positivos de influenza y VSR. Además, la vigilancia genómica confirmó un aumento de muestras de la variante H3N2, con 339 casos identificados en lo que va de 2026, y 34 casos de influenza B Victoria.