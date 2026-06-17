Moria Casán arremetió contra Andrea del Boca

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Este nueva disputa se suma a una serie de declaraciones cruzadas entre ambas, cuando al ingresar al reality, Andrea del Boca protagonizó una fuerte discusión con Yanina Zilli y afirmó “Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística”.

Entonces Moria le respondió con todo “Las palabras de la protagonista de Celeste siempre Celeste tienen algo de naftalina” y además, recordó un episodio personal “Cuando Andrea atravesó un juicio y ningún abogado quería tomar el caso, me llamó para pedirme ayuda. A mí, a una vedette de las que ahora discriminás” y cerró con una frase que se hizo viral “Lavate la boca, doña con olor a sopa”.