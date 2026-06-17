Moria Casán arremetió contra Andrea del Boca

"La One" arremetió con dureza contra Andrea del Boca por su participación en Gran Hermano “Es la mayor decadencia que vi en mi vida”.
"La lengua karateka" no se guardó nada y lanzó una de sus características críticas demoledoras contra la actriz Andrea del Boca por su paso en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe que reúne a figuras icónicas del espectáculo nacional. Las declaraciones se produjeron en el ciclo "Se picó" de República Z, conducido por Gastón Trezeguet, donde fue invitada por Kennys Palacios, excompañero de Andrea en la casa.
Consultada sobre el desempeño de la histórica protagonista de "Perla negra" y "Celeste, siempre Celeste", Moria Casán fue categórica “La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida” y aclaró que no se refería a su aspecto físico, sino a una “dejadez de aspecto” que le llamó poderosamente la atención.
“Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días… No puedo creer que se ponga… No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo” y sobre los accesorios que usa la actriz en la casa agregó “Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza”.
Cuando Gastón Trezeguet sugirió que esa imagen más relajada podía ser una estrategia para empatizar con el público, Moria Casán fue más tajante aún “No le creo el personaje de relajada” y remató “Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor… Las ‘doña Rosa’ están ahora trabajando en la calle y usan uñas postizas y pestañas postizas más grandes que yo”.
Este nueva disputa se suma a una serie de declaraciones cruzadas entre ambas, cuando al ingresar al reality, Andrea del Boca protagonizó una fuerte discusión con Yanina Zilli y afirmó “Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística”.
Entonces Moria le respondió con todo “Las palabras de la protagonista de Celeste siempre Celeste tienen algo de naftalina” y además, recordó un episodio personal “Cuando Andrea atravesó un juicio y ningún abogado quería tomar el caso, me llamó para pedirme ayuda. A mí, a una vedette de las que ahora discriminás” y cerró con una frase que se hizo viral “Lavate la boca, doña con olor a sopa”.
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