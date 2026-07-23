Alerta por sarampión tras el regreso de argentinos que viajaron al Mundial

Además, indicaron que quienes presenten síntomas deben informar al personal de salud que regresaron del exterior, usar barbijo y evitar asistir a lugares públicos hasta recibir el alta médica.

La vacunación, la principal herramienta de prevención

El Ministerio recordó que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite por vía aérea y que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas.

Ante la falta de un tratamiento antiviral específico, las autoridades remarcaron que la vacunación es la medida más efectiva para evitar la enfermedad y sus complicaciones.

El esquema incluye dos dosis de vacuna triple viral: la primera a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses para los nacidos desde julio de 2024. En tanto, los mayores de cinco años deben acreditar dos dosis contra el sarampión y la rubéola o contar con serología positiva.

El Ministerio también recomendó a quienes viajen al exterior verificar que tengan el calendario completo antes de salir del país, especialmente ante la circulación activa del virus en distintos destinos internacionales.