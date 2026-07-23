Alerta por sarampión tras el regreso de argentinos que viajaron al Mundial

El Ministerio de Salud advirtió por el riesgo de reintroducción del virus ante el aumento de casos en América y recomendó revisar la vacunación.
El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina tras el regreso de viajeros que estuvieron en el Mundial y el incremento del turismo internacional.
La advertencia surge por el aumento de casos en la Región de las Américas, especialmente en Estados Unidos, México y Canadá, donde se registraron brotes que elevan la posibilidad de ingreso del virus al país.
Según el informe oficial, hasta el 16 de julio de 2026 Estados Unidos notificó 2.260 casos confirmados de sarampión, con contagios registrados en estados como Florida, Texas y Kansas, lugares donde estuvieron muchos argentinos que acompañaron a la Selección.
Las autoridades sanitarias recomendaron consultar de inmediato si, durante el viaje o hasta 30 días después del regreso, aparecen fiebre de 38°C o más y un sarpullido rojizo que avanza por la piel.
Además, indicaron que quienes presenten síntomas deben informar al personal de salud que regresaron del exterior, usar barbijo y evitar asistir a lugares públicos hasta recibir el alta médica.
El Ministerio recordó que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se transmite por vía aérea y que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas.
Ante la falta de un tratamiento antiviral específico, las autoridades remarcaron que la vacunación es la medida más efectiva para evitar la enfermedad y sus complicaciones.
El esquema incluye dos dosis de vacuna triple viral: la primera a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses para los nacidos desde julio de 2024. En tanto, los mayores de cinco años deben acreditar dos dosis contra el sarampión y la rubéola o contar con serología positiva.
El Ministerio también recomendó a quienes viajen al exterior verificar que tengan el calendario completo antes de salir del país, especialmente ante la circulación activa del virus en distintos destinos internacionales.