Una prepaga de Adrogué con 6 mil afiliados pasó a una empresa sin antecedentes

El acuerdo firmado el pasado 8 de mayo no sólo contempla la administración operativa y financiera de SAMI Salud, sino también la cesión total de la cartera de afiliados y el traspaso del 70% de los trabajadores. En los hechos, implica entregar el control de la prepaga a una firma sin trayectoria acreditada en el sector de la salud y con escasa antigüedad societaria.

La situación generó alarma entre los afiliados de esa institución y profesionales médicos de Adrogué, debido a que SAMI Salud atraviesa desde hace tiempo una delicada situación económica y financiera. Hoy los seis mil afiliados a la prepaga tienen cortadas gran parte de las prestaciones.

En ese contexto, la transferencia de la gestión a Grupo Arcos FAD SRL lejos de aportar garantías de continuidad de los servicios abrió nuevos interrogantes: ¿quiénes son los nuevos administradores? ¿cuál es su capacidad real para sostener las prestaciones?-

¿Una empresa vinculada a La Cámpora?

Los titulares de Grupo Arcos FAD son Damián Ezequiel Fuentes, Ricardo Vera y Alexis Gustavo Perea Ansinelli. De los tres, el único vinculado al ámbito médico es Perea Ansinelli, quien además exhibe en redes sociales una activa militancia política vinculada a la agrupación “22 de Noviembre”, cercana a La Cámpora.

La rapidez de la operación es otro de los puntos que despierta sospechas. Menos de dos meses después de haber sido creada, la SRL obtuvo el control operativo de una prepaga con miles de afiliados, una estructura prestacional consolidada y décadas de presencia en el distrito. Para distintos actores del sector, resulta llamativo que una empresa sin experiencia previa haya quedado al frente de un servicio sanitario de semejante magnitud en tan poco tiempo.

El convenio firmado por la comisión directiva de la AMAB establece que Grupo Arcos FAD tendrá un “mandato exclusivo integral” por sesenta días —hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad de renovación— para la “administración, dirección, explotación, gestión integral técnico-operativa, económica, financiera y prestacional” de SAMI Salud.