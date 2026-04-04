Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por un crédito hipotecario de casi $420 millones

Otros legisladores mencionados en la nómina, como Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero, rechazaron las críticas y defendieron la operatoria al sostener que accedieron a créditos en condiciones similares a las de cualquier cliente.

La salida de Massaccesi se sumó a una serie de movimientos dentro del Ministerio de Capital Humano, que desde diciembre de 2023 acumula múltiples cambios en su estructura. La rotación de funcionarios refleja las tensiones internas y la presión política sobre una de las áreas más sensibles del Gobierno.

El crédito que desató la salida

Massaccesi había asumido formalmente en agosto de 2024, en medio de internas dentro del oficialismo que incluían al asesor presidencial Santiago Caputo. Su caso generó especial atención, porque el crédito fue otorgado después de su ingreso al ministerio, a diferencia de otros funcionarios.

Según trascendió, el monto del préstamo se habría sustentado en la suma de sus ingresos y los de su pareja. Sin embargo, la magnitud del crédito y el contexto económico terminaron por convertir el caso en un problema político, que derivó en su salida inmediata para intentar contener el impacto en la gestión.