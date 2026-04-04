Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por un crédito hipotecario de casi $420 millones

La ministra de Capital Humano le pidió la renuncia a Leandro Massaccesi tras quedar involucrado en la polémica por préstamos del Banco Nación a funcionarios. Buscan sostener el discurso de austeridad en la gestión de Milei.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que su nombre quedara expuesto en la lista de funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación. La salida se concretó en las últimas horas, tras un pedido directo de la funcionaria en medio de una creciente polémica.
El ahora exfuncionario había obtenido un préstamo cercano a los $420 millones, uno de los montos más altos dentro de una nómina que incluye a integrantes de distintos organismos del Estado, además de legisladores. Aunque en el Gobierno no cuestionan la legalidad de la operación, consideran que el episodio choca con el discurso de austeridad que busca sostener la administración nacional.
En ese marco, la decisión fue interpretada como un intento de enviar una señal interna y externa frente a un tema que generó fuerte repercusión pública. En la Casa Rosada reconocen que el eje del conflicto dejó de ser técnico o financiero y pasó a ser estrictamente político, en un contexto económico delicado.
La controversia por los créditos otorgados por el Banco Nación también llegó al Congreso. Los diputados opositores Esteban Paulón y Mónica Frade impulsaron pedidos de informes y presentaciones judiciales para determinar si existieron irregularidades o posibles casos de tráfico de influencias.
Otros legisladores mencionados en la nómina, como Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero, rechazaron las críticas y defendieron la operatoria al sostener que accedieron a créditos en condiciones similares a las de cualquier cliente.
La salida de Massaccesi se sumó a una serie de movimientos dentro del Ministerio de Capital Humano, que desde diciembre de 2023 acumula múltiples cambios en su estructura. La rotación de funcionarios refleja las tensiones internas y la presión política sobre una de las áreas más sensibles del Gobierno.
Massaccesi había asumido formalmente en agosto de 2024, en medio de internas dentro del oficialismo que incluían al asesor presidencial Santiago Caputo. Su caso generó especial atención, porque el crédito fue otorgado después de su ingreso al ministerio, a diferencia de otros funcionarios.
Según trascendió, el monto del préstamo se habría sustentado en la suma de sus ingresos y los de su pareja. Sin embargo, la magnitud del crédito y el contexto económico terminaron por convertir el caso en un problema político, que derivó en su salida inmediata para intentar contener el impacto en la gestión.