Se negó a declarar la mujer acusada por el crimen de su hijo de 8 años

Cómo comenzó la investigación

El hecho ocurrió el 13 de julio, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de emergencia en una vivienda. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron sin vida al niño de 8 años.

La autopsia determinó que la muerte fue consecuencia de una lesión punzocortante en el cuello. Ese resultado fue uno de los elementos centrales para avanzar con la detención de la madre y su posterior imputación.

De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, la mujer habría atacado al menor y luego se habría provocado lesiones cortantes. Esa línea de investigación continúa siendo analizada por la Justicia.