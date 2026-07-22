Se negó a declarar la mujer acusada por el crimen de su hijo de 8 años

La imputada compareció ante la Justicia y decidió no responder preguntas. Está acusada de homicidio agravado por el vínculo y la defensa pidió su excarcelación.
La mujer acusada por el crimen de su hijo de 8 años en Misiones se negó a declarar este miércoles durante la audiencia indagatoria ante el juez de Instrucción N° 7 de Posadas, Miguel Mattos. La causa continúa bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo, mientras la Justicia analiza un pedido de excarcelación presentado por la defensa oficial.
La audiencia comenzó minutos después de las 9:00, luego de que la imputada fuera trasladada desde la Comisaría de Santa Ana hasta el juzgado de Posadas. Estuvo acompañada por su defensora oficial y optó por hacer uso de su derecho a no prestar declaración.
La acusación fue formalizada después de que una junta médica del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia concluyera que la mujer estaba en condiciones de comprender la criminalidad de los hechos al momento de ser evaluada. Ese informe permitió avanzar con la instancia judicial y mantener la imputación.
Además del pedido de excarcelación presentado por la defensa, el expediente continúa con la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del caso.
El hecho ocurrió el 13 de julio, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de emergencia en una vivienda. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron sin vida al niño de 8 años.
La autopsia determinó que la muerte fue consecuencia de una lesión punzocortante en el cuello. Ese resultado fue uno de los elementos centrales para avanzar con la detención de la madre y su posterior imputación.
De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, la mujer habría atacado al menor y luego se habría provocado lesiones cortantes. Esa línea de investigación continúa siendo analizada por la Justicia.