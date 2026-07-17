Crimen de "Pillín Bracamonte": condenaron a la mujer que ocultó un celular clave

La Fiscalía le atribuyó el hecho ocurrido el 9 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 22:00, de haber recibido en las inmediaciones de la rampa de acceso para autos del Hospital Centenario, ubicado en Urquiza 3100 de Rosario, una riñonera negra que contenía en su interior efectos varios y un celular, todos pertenecientes a Attardo.

La riñonera y una campera gris oscura fueron sustraídos por los primos Marcelo Martínez (ya condenado) y L.M (ya imputado) de la camioneta de Attardo, mientras la misma se encontraba en la rampa del Hospital. Se determinó que el celular fue sustraído por L.M del piso de la guardia cuando se cayó del bolsillo de la víctima.

Asimismo, se le sumó a Navarro haber realizado “maniobras tendientes a entorpecer la investigación, consistentes en la ocultación y desaparición de rastros o pruebas del delito”, a sabiendas que en el celular había elementos probatorios de relevancia para el esclarecimiento de los homicidios.

Se le endilgó el 15 de noviembre de 2024 -en momentos de prestar declaración testimonial, bajo juramento de verdad- “haber omitido manifestar que el celular y el resto de los efectos le habían sido entregados el día del hecho por Marcelo Martínez y L.M”.

Por último, se le atribuyó haber tenido en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, con tambor volcable de 6 alveolos, municionado con 5 cartuchos calibre 32 con inscripción SW, sin estar registrada en ANMAC y sin poseer la debida autorización legal.