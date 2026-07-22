Inhabilitaron a la conductora que atropelló a un padre y a su hijo en Mar del Plata

La mujer manejaba con una licencia de conducir apócrifa y también circulaba sin la documentación obligatoria del vehículo. Fue imputada por falsificación de documento público.
La conductora que atropelló a un hombre de 52 años y a su hijo de 15 en Mar del Plata fue inhabilitada preventivamente por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, luego de comprobarse que circulaba con una licencia de conducir apócrifa.
El grave siniestro ocurrió el lunes en la esquina de Catamarca y Moreno, cuando el Peugeot 206 que manejaba la mujer chocó contra otro auto, perdió el control y terminó embistiendo a los dos peatones. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
Tras la investigación, las autoridades determinaron que la conductora había solicitado turno en dos oportunidades para tramitar su licencia, pero nunca completó las evaluaciones obligatorias, por lo que no estaba habilitada para conducir. Además, se comprobó que el vehículo no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que fue secuestrado.
La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva de la mujer, quien además fue imputada por el delito de falsificación de documento público. También se espera que sea acusada por las lesiones ocasionadas, mientras que la Fiscalía de Delitos Económicos intenta determinar el origen del carnet trucho y establecer si la conductora sabía que era falso.
En cuanto a las víctimas, un familiar informó que el adolescente sufrió una costilla fisurada, un golpe en el esternón y lesiones en la boca con daños dentales, mientras que su padre permanece con fracturas en la muñeca y en ambos brazos como consecuencia del impacto.