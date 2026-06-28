Las Kamikazes hicieron historia: Argentina campeón mundial de beach handball

Allí apareció la personalidad argentina. La precisión de Gisella Bonomi, Zoe Turnes y Lucila Balsas fue determinante para quedarse con la serie por 6-2 y desatar el festejo albiceleste en territorio croata.

El logro coronó un proceso de crecimiento sostenido del equipo argentino, que llegó al Mundial con mayor experiencia y confianza después de haber conquistado los World Games y el título continental. Además, significó una revancha luego de la derrota en la final del Mundial anterior, disputado en China, donde las Kamikazes habían caído frente a Alemania, bicampeona del mundo.

Uno de los grandes símbolos del campeonato fue Zoe Turnes, elegida por la Federación Internacional de Handball (IHF) como la mejor jugadora del torneo. También recibió un reconocimiento Alma Jazmín Molina, distinguida como la mejor defensora del certamen, confirmando el protagonismo argentino en el Mundial.

El equipo masculino también subió al podio

La consagración femenina no fue la única alegría para la delegación argentina en Croacia. La Selección masculina consiguió una medalla de bronce histórica al vencer al seleccionado local por 2-1, con parciales de 17-16, 16-18 y 8-9 en los shoot-out.

El partido por el tercer puesto tuvo un cierre emocionante y se resolvió con un lanzamiento decisivo de Francisco Müller, que permitió que Argentina festejara por primera vez una medalla mundial en la rama masculina.

Además del podio colectivo, dos jugadores argentinos fueron reconocidos dentro del equipo ideal del campeonato. Nahuel Baptista fue elegido como mejor ala izquierdo, mientras que Lucas Coronel recibió la distinción como mejor especialista.