Las Kamikazes hicieron historia: Argentina campeón mundial de beach handball

La Selección Argentina femenina de beach handball venció a Dinamarca en una final emocionante y se quedó con el título mundial en Zagreb.
Las Kamikazes escribieron una página dorada en la historia del deporte argentino. La Selección femenina de beach handball se consagró este domingo campeona del mundo en Zagreb, Croacia, luego de derrotar a Dinamarca en una final dramática que se definió en los shoot-out. Con parciales de 20-14, 14-27 y 6-2, el equipo dirigido por Leticia Brunati logró el primer título mundial para Argentina en esta disciplina.
El triunfo tuvo un sabor especial porque enfrente estaba justamente Dinamarca, el único rival que había logrado vencer a las argentinas durante el torneo. En la fase de grupos, las europeas habían cortado el paso perfecto de las Kamikazes, pero en el partido más importante del campeonato las argentinas tuvieron revancha y levantaron la copa.
La final comenzó con una Argentina dominante, que mostró solidez defensiva y eficacia en ataque. Lideradas por una inspirada Gisella Bonomi, las Kamikazes se llevaron el primer set por 20-14 y quedaron a un paso de la gloria.
Sin embargo, Dinamarca reaccionó en el segundo parcial. Con Ida Winding como una de sus figuras, el conjunto europeo impuso condiciones, ganó el set por 27-14 y llevó la definición al desempate mediante los shoot-out, una instancia en la que cada lanzamiento podía definir la historia.
Allí apareció la personalidad argentina. La precisión de Gisella Bonomi, Zoe Turnes y Lucila Balsas fue determinante para quedarse con la serie por 6-2 y desatar el festejo albiceleste en territorio croata.
El logro coronó un proceso de crecimiento sostenido del equipo argentino, que llegó al Mundial con mayor experiencia y confianza después de haber conquistado los World Games y el título continental. Además, significó una revancha luego de la derrota en la final del Mundial anterior, disputado en China, donde las Kamikazes habían caído frente a Alemania, bicampeona del mundo.
Uno de los grandes símbolos del campeonato fue Zoe Turnes, elegida por la Federación Internacional de Handball (IHF) como la mejor jugadora del torneo. También recibió un reconocimiento Alma Jazmín Molina, distinguida como la mejor defensora del certamen, confirmando el protagonismo argentino en el Mundial.
La consagración femenina no fue la única alegría para la delegación argentina en Croacia. La Selección masculina consiguió una medalla de bronce histórica al vencer al seleccionado local por 2-1, con parciales de 17-16, 16-18 y 8-9 en los shoot-out.
El partido por el tercer puesto tuvo un cierre emocionante y se resolvió con un lanzamiento decisivo de Francisco Müller, que permitió que Argentina festejara por primera vez una medalla mundial en la rama masculina.
Además del podio colectivo, dos jugadores argentinos fueron reconocidos dentro del equipo ideal del campeonato. Nahuel Baptista fue elegido como mejor ala izquierdo, mientras que Lucas Coronel recibió la distinción como mejor especialista.
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