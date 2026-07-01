Argentina batió récord de extracción de petróleo en mayo

Actualmente, Vaca Muerta representa el 69 % de la producción nacional, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje en el que aseguró que "la energía sigue consolidando su rol estratégico para el país".

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La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en mayo: 903,7 mil barriles diarios.

Esto significa un crecimiento del 19,6% interanual, con una participación de Vaca Muerta del 69%.

La energía sigue consolidando su rol estratégico para el país… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026

De hecho, el aumento del 76 % en la producción en los últimos cinco años se debe casi exclusivamente al impulso del shale neuquino.

Entre los factores que explican este salto cualitativo en la producción, los expertos señalan la continuidad de las inversiones, las mejoras en los desarrollos no convencionales y el avance de obras de infraestructura que desatascan los cuellos de botella de la exportación.

Las exportaciones de combustibles y energía se dispararon en mayo un 167 % interanual, hasta llegar a los 1.745 millones de dólares, impulsadas principalmente por el petróleo crudo. El crecimiento responde tanto al aumento de las cantidades exportadas como al incremento de los precios en el contexto de la guerra en Irán.

Según la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Argentina podría superar el millón y medio de barriles diarios a comienzos de la próxima década, otra vez de la mano de Vaca Muerta, con la puesta en marcha de un nuevo oleoducto que aportaría unos 550.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte.