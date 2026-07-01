Argentina batió récord de extracción de petróleo en mayo

Gracias a Vaca Muerta, el país extrajo 903.700 barriles diarios, un 19,6 % más que en el mismo mes del año anterior, la cifra más alta desde que existen registros.
La Argentina marcó en mayo un nuevo récord de extracción de petróleo con 903.700 barriles diarios, un 19,6 % más que en el mismo mes del año anterior, la cifra más alta desde que existen registros.
El shale, formaciones rocosas que contienen petróleo atrapado en su interior, representa ya siete de cada 10 barriles producidos en la Argentina, y ayuda a consolidar al sector como una de las principales fuentes de divisas de la gestión de Javier Milei.
Es la primera vez que la producción petrolera argentina supera los 900.000 barriles diarios, lo que la sitúa en un grupo de apenas una quincena de países.
El récord llega de la mano del yacimiento de Vaca Muerta, considerado la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo, ubicado principalmente en la provincia de Neuquén.
Actualmente, Vaca Muerta representa el 69 % de la producción nacional, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje en el que aseguró que "la energía sigue consolidando su rol estratégico para el país".
De hecho, el aumento del 76 % en la producción en los últimos cinco años se debe casi exclusivamente al impulso del shale neuquino.
Entre los factores que explican este salto cualitativo en la producción, los expertos señalan la continuidad de las inversiones, las mejoras en los desarrollos no convencionales y el avance de obras de infraestructura que desatascan los cuellos de botella de la exportación.
Las exportaciones de combustibles y energía se dispararon en mayo un 167 % interanual, hasta llegar a los 1.745 millones de dólares, impulsadas principalmente por el petróleo crudo. El crecimiento responde tanto al aumento de las cantidades exportadas como al incremento de los precios en el contexto de la guerra en Irán.
Según la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Argentina podría superar el millón y medio de barriles diarios a comienzos de la próxima década, otra vez de la mano de Vaca Muerta, con la puesta en marcha de un nuevo oleoducto que aportaría unos 550.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte.
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