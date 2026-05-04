Alarma: Peligra la atención en los hospitales universitarios de la UBA

En lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales, denunciaron las autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la red UBA se atienden 700 mil personas por año.
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron que peligra la atención en la red de hospitales dependientes de esa institución educativa debido a que la Presidencia de la Nación les adeuda los fondos previstos por ley en el Presupuesto nacional.
Por medio de un comunicado, destacaron que "en el primer cuatrimestre del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla ´Hospitales´ del Presupuesto 2026 destinado al financiamiento de las Universidades nacionales". "Se trata -explicaron- de una partida de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril".
Y agregaron: "Esta decisión del Gobierno nacional de mantener ´pisada´ esta partida ponen en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales".
(Foto archivo -24-09-2024): Abrazo simbólico al Hospital de Clínicas
Dentro del ámbito de la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Asimismo, la UBA destacó que el desfinanciamiento de los hospitales "es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión arbitraria e ilegal de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales".
"La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios -añadieron- incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno nacional y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario".
Conferencia de prensa
5 de mayo - 8.30 horas
Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351, CABA)
comentar