Alarma: Peligra la atención en los hospitales universitarios de la UBA

UBA Se realizó un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas para denunciar la falta de presupuesto (Foto archivo -24-09-2024)

Los hospitales de la UBA afectados

Dentro del ámbito de la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Asimismo, la UBA destacó que el desfinanciamiento de los hospitales "es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión arbitraria e ilegal de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales".

"La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios -añadieron- incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno nacional y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario".

Conferencia de prensa

5 de mayo - 8.30 horas

Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351, CABA)