Fin de semana largo con menos gasto: viajaron más de un millón de turistas en todo el país

Desde CAME destacaron que el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas y servicios esenciales, con menor participación de actividades recreativas y compras. A la par, crecieron el uso de promociones, billeteras virtuales y descuentos en gastronomía y alojamiento.

El movimiento turístico fue dispar entre destinos. Lugares tradicionales como Mendoza, Córdoba, Bariloche o Puerto Iguazú mantuvieron niveles moderados, mientras que localidades con eventos específicos lograron mayor ocupación. La demanda se concentró en propuestas puntuales y destinos de cercanía.

En lo que va del año ya se registraron cuatro fines de semana largos, con 7.940.720 turistas movilizados y un gasto total de $2.282.083 millones. Aunque la cantidad de viajeros creció 8,1% frente a 2025, el patrón dominante sigue siendo el de viajes más cortos, menor planificación y alta sensibilidad al precio. El turismo mantiene actividad, pero con un consumo más contenido.