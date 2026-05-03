Gianinna Maradona habló del juicio por la muerte de su padre: las 15 frases destacadas

3. “Como dije el otro día, no se puede tapar el sol con la mano. Si hoy quieren defenderse responsabilizando a otros, bueno, no. Cada uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma y de las consecuencias que llevan esas decisiones".

4. "Mi papá venía hace un tiempo muy mal y yo venía diciéndolo, Dalma también. Cuando se habla de su entorno, más allá de que le cambiaban cada cinco días o una semana los números de teléfono y no se podía hablar con él, él tenía problemas con el alcohol. Tomaba dos copas de vino y se ponía en pedo, más que lo mezclaba con las pastillas, y era un detonante para cualquier persona".

dalma-y-giannina-maradona Gianinna Maradona, junto con su hermana Dalma, al llegar a los tribunales de San Isidro.

5. "Las pastillas para dormir, los medicamentos psiquiátricos y el alcohol no van de la mano. Eso sucedía cuando yo iba con mi hijo. Agarraban las pastillas, las picaban y se las daban. Un descontrol absoluto".

6. "Cuando yo decía que mi papá no sabía a lo que se enfrentaba, de verdad no lo sabía. Nosotros sí lo sabíamos y lo que hacíamos era para que esté bien".

7. "Está el audio de Díaz que dice que a él lo contrató Morla, que también lo llevó a Luque. Hay audios que son escalofriantes, que se querían cubrir legalmente o le querían echar la culpa a mi papá".

8. "El enfermero que lo tenía que chequear antes de irse no lo chequeó y la enfermera que llegó tampoco lo chequeó. Yo no soy médica, pero soy diseñadora y si no sé usar una máquina no la voy a usar, me voy a retirar antes de romperla. Siento que la responsabilidad en la salud era de ellos”.

9. “El que manejaba un poco todos los hilos era Pomargo. Si él no era el jefe de esa banda, ¿por qué está metido en todos los audios y en todas las conversaciones y en todo?".

10. "Stinfale también le avisó a mi mamá que mi papá estaba hinchado, tampoco nadie lo escuchó o lo escucharon y se hicieron los boludos".

11. "Mi primo Jonathan Espósito nos había dicho tanto a Dalma como a mí que mientras esté cerca de mi papá, no le iba a pasar nada. Después cuando pasó todo nos enteramos que cobraba un sueldo. Es un golpe que me duele y no me lo esperaba ni en pedo, fue un baldazo de agua fría".

12. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros".

13. "A ellos no les servía que mi papá estuviera en un neuropsiquiátrico, porque se le caían un montón de cosas a Morla. Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá. A Luque le bajaban una línea y por eso era la internación domiciliaria. Lo llevaron a la cancha de Gimnasia en su cumpleaños 60 por un contrato que firmó. Les preocupó más la plata que la persona".

14. “Sé que había un plan, seguramente había un plan y que alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea y todos seguían alguna orden”.

15. "Yo sí creo que había un plan de fondo. No me entra en la cabeza por qué lo hicieron, pero a mi papá lo mataron”.