Aumentaron un 40% las denuncias falsas de abusos

La entidad indicó que el informe fue confeccionado en base a las causas que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires más los casos tramitados en los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, Morón, La Matanza, San Martín, San Isidro y La Plata.

Distintos casos

"¿Qué tienen en común un mecánico de 45 años de La Plata con el médico Pablo Ghisoni de 54 y un psicólogo del barrio de Retiro de 50 años? Todos han sido víctimas de falsas denuncias. Los dos primeros de abuso sexual, con detenciones incluidas y el tercero por amenazas", dijo Miglino, abogado experto en criminología y director de Defendamos Buenos Aires.

El Reporte fue dado a conocer ayer, cuando frente al Congreso Nacional se realizó una movilización por el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, en simultáneo con Madrid, París, Nueva York, México DF, San Pablo y La Haya.

"La acusación de abuso sexual de sus hijas (mecánico Ezequiel Ríos) y de sus hijos (Dr. Ghisoni); bastó para ponerlos a ambos en el banquillo de los acusados, someterlos a todo tipo de vejámenes y encerrarlos, al primero en prisión por más de cuatro años y al segundo en un neurosiquiátrico y en prisión domiciliaria por varios años también. Todo era falso. El tiempo, que según decía Publio: ‘todo lo devora’; se ha devorado las esperanzas, ilusiones y parte de la propia vida de esos hombres", dijo Miglino.

Walter es psicólogo, vive en un edificio de la avenida Córdoba al 1300 en Retiro. Una discusión entre vecinos, con el consorcio de por medio, desembocó en una causa por amenazas por enviar un audio de WhatsApp ‘amenazante’ al chat general.

"Lo que en momentos normales no es más que un desliz de vecinos que con una disculpa se arregla, en estos tormentosos momentos en que las denuncias y las falsas denuncias conviven libremente, permitió que Walter esté procesado por el delito de amenazas y preocupado por su futuro", dijo Miglino.

¿Qué dice el Código Penal Argentino? El Código Penal de la República Argentina sanciona la falsa denuncia con penas de entre dos meses y seis años de prisión (artículo 245).

"Sin embargo, la jurisprudencia exige demostrar que el denunciante sabía que el hecho era falso al momento de denunciar, algo que en la práctica es casi imposible de probar", dijo Miglino.

Para el abogado, la falsa denuncia afecta principalmente a los hombres en relación de pareja y es en este marco donde el temor es más intenso por la indefensión en que los deja al cargarlos con un estigma del que es difícil liberarse.

"Al abordar una relación de pareja, pesa y mucho, la posibilidad de una falsa denuncia por abuso. No olvidemos que mientras se escribe este reporte, hay en Argentina unos 445 hombres, que se encuentran detenidos con prisión preventiva sin condena firme y a la espera de una nulidad absoluta de la causa por falsa denuncia", señaló Miglino.

"En el último año, al menos 22 hombres se quitaron la vida, luego de una falsa denuncia", señaló el abogado.