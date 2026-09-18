Casi la mitad de los jóvenes argentinos evalúa vivir en el exterior

Qué dicen los jóvenes sobre irse del país

Cuando se consultó específicamente sobre la posibilidad de mudarse al exterior durante los próximos cinco años, el 45% respondió que lo considera muy o algo probable. De ese total, un 14% lo ve como una posibilidad muy probable y un 31% como algo probable.

Por otra parte, el 50% considera poco o nada probable concretar una mudanza fuera del país.

La mirada cambia cuando la pregunta se enfoca en el proyecto de vida a largo plazo. El 59% imagina pasar la mayor parte de su vida adulta en Argentina, ya sea permaneciendo en el país o pasando aquí más tiempo que en el exterior.

A su vez, un 26% preferiría distribuir su vida entre Argentina y otro país. Mientras tanto, cerca de la mitad de los encuestados manifestó que le gustaría vivir en el exterior, aunque todavía no cuenta con un plan concreto para hacerlo.

Calidad de vida y experiencias personales, entre los principales motivos

Los motivos que aparecen detrás del deseo de emigrar también muestran diferencias respecto de mediciones anteriores realizadas por el CIS.

En el estudio de 2026, la búsqueda de una mejor calidad de vida concentra el 24% de las respuestas, mientras que la posibilidad de vivir una experiencia personal o cultural representa el 23%.

De esta manera, ambas razones aparecen por encima de los motivos estrictamente económicos. En las mediciones realizadas en 2019 y 2021, en cambio, la situación económica y la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo profesional tenían un peso mayor entre las razones mencionadas.

Los datos de años anteriores también muestran una evolución en las expectativas. En 2019, el 75% de los encuestados había considerado emigrar durante el año anterior. En 2021, por su parte, el 70% de los jóvenes de entre 16 y 24 años manifestó que preferiría vivir en otro país.

La medición de 2026 refleja una menor presencia de proyectos orientados a una salida definitiva y, al mismo tiempo, un mayor interés por realizar experiencias temporales en el exterior.

Cuáles son los destinos más elegidos

Entre los países que aparecen como principales destinos de interés para los jóvenes argentinos se encuentran España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

El estudio muestra así que la posibilidad de vivir una experiencia fuera del país continúa presente entre una parte importante de los jóvenes, aunque las expectativas no necesariamente están vinculadas con una emigración permanente. Para muchos, la idea aparece asociada a conocer otras culturas, buscar una mejor calidad de vida o desarrollar una experiencia temporal antes de regresar a la Argentina.