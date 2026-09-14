Crisis de vivienda: casi el 40% de los jóvenes del país no puede independizarse

La metodología del OFAVA define el déficit habitacional a partir de un espectro amplio de vulnerabilidades. Este indicador contempla desde el allegamiento -situación en la que múltiples núcleos familiares comparten una misma vivienda- y los problemas de materialidad grave, hasta la falta de acceso regular a servicios esenciales como agua potable, baño con descarga y red de desagüe.

Frente a este escenario, los especialistas del observatorio estiman que la eventual emancipación de este segmento poblacional generaría una necesidad mínima de 500.000 viviendas nuevas. Esta demanda potencial podría encauzarse a través de la conformación de hogares en pareja, esquemas de viviendas compartidas o la absorción de unidades residenciales ya existentes en el mercado.

Crisis de vivienda: el panorama de los jóvenes en las provincias

El informe expone, además, una marcada heterogeneidad según la región geográfica. En el norte argentino se registran los niveles más altos de jóvenes sin independizar: Tucumán encabeza la nómina con el 56%, seguida por Santiago del Estero y Jujuy (ambas con el 53%), Salta (52%) y Catamarca (49%). En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta el indicador más bajo del país, con un 24%.

Por su parte, en términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra a más de un millón de jóvenes en esta condición -el 40% del total nacional-, seguida en volumen por las provincias de Córdoba y Santa Fe.