Casi mil conductores sancionados por alcoholemia durante la primer quincena de enero

Los controles se llevaron a cabo en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, con un total de 2.913 operativos y la fiscalización de 231.962 vehículos. Entre las infracciones más preocupantes, se detectaron 966 casos de alcoholemia positiva.

Los registros más altos de alcohol en sangre se dieron en distintos puntos del país: más de 3 g/l en Güemes, Salta; 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones; 2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; y 2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

Además, los operativos detectaron otras infracciones relevantes: 838 por falta de RTO/VTV, 586 por no portar documentación obligatoria, 586 por no usar cinturón de seguridad, 372 por falta de patente o tapadas adrede y 30 por uso indebido de banquinas. Estos controles se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos, en coordinación con provincias y municipios.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inspeccionó el transporte de carga y pasajeros. Durante los controles se revisaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 eran camiones y 16.271 micros. Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción, con la retención de 116 vehículos: 87 camiones y 29 micros.