Quedó en libertad la mujer que atropelló y mató a un hombre en Nordelta

La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, a cargo del juez Walter Saetone, quien otorgó la excarcelación a Yesica Loreley Quevedo bajo una caución real de tres millones de pesos. A pesar del pedido de la querella y de la gravedad del episodio, el magistrado consideró que la imputada puede esperar el avance del proceso judicial fuera de prisión.

El hecho ocurrió la semana pasada en el Corredor Bancalari, en Nordelta, cuando Quevedo circulaba a bordo de una camioneta Jeep Renegade. Según la investigación, la conductora perdió el control del vehículo, mordió el cordón y embistió por la espalda a Olivera, que caminaba por el costado del camino rumbo a su trabajo. El impacto fue fatal.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa a la víctima cruzar la calle y avanzar por la banquina cuando, segundos después, aparece la camioneta blanca que termina arrollándolo sin que el hombre tenga posibilidad de reaccionar.

Tras el siniestro, Quevedo fue sometida a un test de alcoholemia que dio resultado positivo, motivo por el cual quedó detenida de manera inmediata. Sin embargo, días después, la Justicia resolvió concederle la excarcelación bajo fianza.

Quién es la conductora liberada

Loreley Quevedo, de 38 años, vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento vinculado a la venta de colchonetas para yoga. En redes sociales mantiene un perfil personal privado, aunque su cuenta comercial supera los siete mil seguidores. Allí comparte publicaciones sobre sus productos, pero también subió videos personales que despertaron indignación tras el accidente.

Uno de esos registros muestra a la mujer manejando mientras se filma con el celular, sonriendo y reflexionando frente a cámara con el mensaje “respirar, hacer una pausa”, una conducta que fue duramente cuestionada tras conocerse el caso.

Las multas del vehículo involucrado

La camioneta Jeep Renegade involucrada en el choque fatal registra siete multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, por un monto total que supera el millón de pesos. La primera infracción data del 26 de noviembre de 2025 por exceso de velocidad en Tigre, con un valor de $128.325.

Además, figura una multa del 28 de diciembre en San Isidro por $256.650, también por exceso de velocidad, y otras cinco infracciones del mismo monto en Dolores, Merlo, Ituzaingó, San Isidro y nuevamente Tigre, todas por no respetar los límites reglamentarios de velocidad..