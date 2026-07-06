Causa Maradona: la hermana de Matías Morla declaró en el juicio

En este contexto, le reproducen un audio donde Leopoldo Luque le dice a ella que Diego en cualquier momento “la puede quedar”.

Ante el material, Vanesa Morla respondió “En mi mundo no existía la posibilidad de que pudiera pasar la muerte de Maradona. Para mí era un lenguaje médico. Ahora, escuchando esto, lo puedo tomar como que me está pidiendo si le puedo facilitar cosas que estaban a mi alcance”.:

“Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas y Diego acepta eso. Se empiezan a buscar opciones, pero no había tanta cantidad de casas. Había solo cuatro para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra”, dijo.

“Diego elije esa casa. Me consta porque Diego elegía las cosas y de hecho, se hizo una videollamada con la gente de la inmobiliaria”, aseguró la testigo.

Contó que siempre se hablaba del Diez en su casa: “Nuestra vida era hablar 24 horas de Diego Maradona”. “Yo creía que Diego estaba bien”, afirmó sobre lo que sabía de la internación domiciliaria.