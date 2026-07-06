Causa Maradona: la hermana de Matías Morla declaró en el juicio

Vanesa Morla prestó declaración en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y complicó a Leopoldo Luque y otros profesionales.
Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, el abogado, amigo y ex apoderado de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona, declaró este lunes en una nueva audiencia en el juicio por la muerte del astro argentino.
“Empecé a trabajar para él a mediados de 2016. Era empleada administrativa, Diego en ese momento no estaba en Buenos Aires y me contactó para que le resuelva diferentes cuestiones referentes a su vida privada o que contacte algún familiar, o si alguien viajaba donde se encontraban. Para que organice esas cuestiones. Todo a pedido de Diego. Era una actividad remunerada”, aseguró.
Y siguió: “En 2020 Diego ya estaba viviendo en Argentina y cualquier cosa que necesitaba se acercaba para resolverlo. Era como un nexo para organizar algunas cuestiones, pero al estar en el país era más fluido en el día a día. Ese año lo veía unas dos veces por semana antes de que arranque la pandemia, después en la cuarentena no lo vi por 3 o 4 meses personalmente. Al principio del 2020 lo vi en una vivienda de Bellavista y después en una casa de La Plata”.
Dijo que el médico a cargo de Maradona era el neurocirujano imputado Leopoldo Luque y que, después de la pandemia, sumó al equipo otros profesionales. “Estaba la doctora Agustina Cosachov y Díaz y otros médicos que no conozco los nombres”, declaró.
En este contexto, le reproducen un audio donde Leopoldo Luque le dice a ella que Diego en cualquier momento “la puede quedar”.
Ante el material, Vanesa Morla respondió “En mi mundo no existía la posibilidad de que pudiera pasar la muerte de Maradona. Para mí era un lenguaje médico. Ahora, escuchando esto, lo puedo tomar como que me está pidiendo si le puedo facilitar cosas que estaban a mi alcance”.:
“Se decide ir a la casa de Tigre para estar cerca de la casa de una de sus hijas y Diego acepta eso. Se empiezan a buscar opciones, pero no había tanta cantidad de casas. Había solo cuatro para tomar posesión en el momento. Diego las ve, elige una y luego se envía un link con videos y fotos extra”, dijo.
“Diego elije esa casa. Me consta porque Diego elegía las cosas y de hecho, se hizo una videollamada con la gente de la inmobiliaria”, aseguró la testigo.
Contó que siempre se hablaba del Diez en su casa: “Nuestra vida era hablar 24 horas de Diego Maradona”. “Yo creía que Diego estaba bien”, afirmó sobre lo que sabía de la internación domiciliaria.
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