Causa Maradona: tres médicos ratificaron el informe de la junta médica

La audiencia de este jueves comenzó con el planteo de impugnación de algunos de los abogados defensores ante la confusión de identidades, pero el tribunal lo rechazó para dar espacio a la palabra de los médicos, dos de los cuales ya habían declarado en el actual proceso.

Trimarchi -jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires-, sostuvo ante los jueces que Maradona padecía una enfermedad renal crónica y que los estudios que pertenecían al padre del astro informaban sobre valores de creatinina, algo que "no cambia el diagnóstico".

A su turno, el cardiólogo Di Niro reafirmó que el fallecido exentrenador de la selección argentina sufría en el final de su vida un "síndrome cardio hepatorrenal" y que basó sus conclusiones en la necropsia sobre el cadáver, por lo que los estudios atribuidos a Maradona padre no influyeron en su parte del informe.

El hepatólogo Cairo prestó declaración por primera vez en el juicio y explicó que la obesidad y el alcoholismo de Maradona, además de los estudios de microscopio que practicó sobre sus tejidos para el informe de la junta médica, le permitieron indentificar un cuadro de cirrosis "asintomática, con muy poca manifestación clínica".

Además, el especialista en trasplantes hepáticos dijo que analizó la historia clínica de los 20 años previos a la muerte de Maradona y lo observado fue coincidente.

"Maradona, al no tener diagnóstico de cirrosis, tampoco se lo podía medicar porque no sabían de la enfermedad", agregó en referencia al equipo médico a cargo de la salud del excapitán argentino.

Además de Forlini, son juzgados en este proceso el médico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicoanalista Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.