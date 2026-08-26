Causa Maradona: se reanuda el juicio tras el escándalo con los estudios de Don Diego

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro ordenó la realización de allanamientos a la clínica del barrio porteño de Palermo y a la sede de Swiss Medical, donde se secuestró la historia clínica del exentrenador de la Selección argentina.

Además, la empresa de medicina prepaga admitió que, por un error en su sistema de laboratorio, los estudios de Don Diego y el exfutbolista quedaron registrados bajo un mismo legajo.

De acuerdo con lo incorporado en un informe interno, ambos pacientes habían sido ingresados inicialmente con sus respectivos datos personales y las órdenes de estudios habían quedado correctamente asignadas.

Sin embargo, luego de la primera admisión de Diego Maradona (padre) en el sistema de laboratorio, se habría producido una modificación en su registro: al nombre del paciente se le agregó “Armando”, por lo que pasó a figurar como Diego Armando Maradona, pese a que los estudios correspondían al progenitor.

A partir de ese error, siempre según el texto de Swiss Medical, los protocolos de laboratorio de Diego Maradona padre comenzaron a quedar asociados bajo el mismo nombre que los correspondientes a su hijo. De esta manera, en un único registro quedaron reunidos estudios de dos personas.

La explicación brindada por la prepaga también remite al funcionamiento de los sistemas utilizados en ese período, cuando los estudios de laboratorio y parte de la información administrativa eran cargados de manera manual y no existía una integración automática entre los distintos registros.

Por su parte, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, consignaron que “la situación que ha quedado evidenciada en la última jornada del juicio muestra gravedad institucional”.

Además de Forlini, el neurocirujano y ex médico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de la enfermería, Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.