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Causa Maradona: el juicio sigue con la declaración de expertos que analizaron su muerte

La nueva audiencia tendrá la declaración de otros dos de los profesionales que integraron la junta médica interdisciplinaria que elaboró un informe en 2021.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de otros dos de los profesionales que integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe sobre el fallecimiento del exfutbolista argentino.

Se trata de los médicos Carlos Damin -profesor de Toxicología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández- y Hernán Trimarchi -profesor de Medicina de la Universidad Católica Argentina y jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires-.

Todos estos profesionales comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral la semana pasada y continuarán con los testimonios.

Sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Los profesionales que ya declararon en el juicio

El 11 de agosto fue el turno del médico forense Carlos Mauricio Cassinelli, coordinador de la junta médica y exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica, quien declaró que durante sus últimos días de vida el astro presentó "signos de una insuficiencia cardíaca" que no fueron controlados de forma debida por los médicos a cargo.

Según Cassinelli, la junta médica tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue "un trabajo conjunto" en el que más de veinte profesionales de distintas especializaciones llegaron a un consenso.

Cassinelli señaló que "no hubo un médico que estuviera a cargo de la evolución del paciente", pese a que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados, "figuraban a cargo de la internación domiciliaria" a la que Maradona fue sometido del 11 al 25 de noviembre de 2020, justo antes de su fallecimiento.

ADEMÁS: Causa Maradona: tenía "signos de una insuficiencia cardíaca" días antes de morir

El jueves pasado, el cardiólogo Gustavo Di Niro, otro de los miembros de la junta médica interdisciplinaria, declaró ante el tribunal que los médicos a cargo de la salud de Maradona o no actuaron a pesar de las numerosas alarmas compatibles con una falla cardíaca.

Di Niro se refirió a los "signos de alarma" que Maradona presentó durante sus últimas dos semanas de vida, en las que fue sometido a un tratamiento domiciliario, como acumulación de líquido, problemas para respirar y un estado de conciencia alterado.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicoanalista Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

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