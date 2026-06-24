Causa Maradona: citaron a tres enfermeros que lo atendieron en Tigre

"Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros", había declarado el año pasado Gianinna Maradona. "Siento una tristeza absoluta", dijo Gianinna Maradona, a más de cinco años de la muerte de su padre.

Todos ellos están acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, pero la única que afrontará un juicio por jurados populares será Madrid.

El exentrenador falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario y una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

El neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y el psicólogo Carlos Díaz son los otros tres imputados. El delito por el que se los acusa prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión, según lo establecido por el Código Penal argentino.

Pedro Di Spagna le respondió a Leopoldo Luque

El medico clínico Pedro Di Spagna pidió la palabra en la última jornada para contestarle a Luque que su función era únicamente la de interconsultor y que las decisiones recaían en quienes estaban a cargo del tratamiento. "Él (Luque) era el médico de cabecera. Los médicos interconsultores, como fui yo, solamente podemos sugerir. La decisión final es de los médicos tratantes", dijo.