Merlo: quién era el empresario asesinado por un ladrón con pedido de captura

La víctima, Jorge Acosta, un empresario dueño de una empresa de transporte y de un salón para eventos, murió en el acto tras recibir el disparo.

ssstwitter.com_1769432461034 La cámara de seguridad que captó el asesinato de Jorge Acosta en manos de Daniel Gustavo Lezcano.

La secuencia comenzó en la calle México al 600, a 7 kilómetros del asesinato. Daniel Gustavo Lezcano, el delincuente de 41 años, robó un Peugeot 207 y desató una persecusión. Cuando llegó a la esquina de avenida Balbín (ruta provincial 40) y Salta quiso huir robándole la camioneta a su futura víctima.

Sin mediar palabra, le disparó en el pecho a Acosta y lo dejó al borde de la muerte. Mientras esto ocurría, un patrullero pasó por la zona pero no advirtió la realidad de la situación.

El asesino no logró arrancar la camioneta, chocó contra otro vehículo y se fue caminando a robar a mano armada una Kangoo. Lezcano intentó fugarse nuevamente pero terminó incrustando la camioneta en un comercio.

Lejos de darse por vencido, se tiroteó con la Policía, robó una Citroën Berlingo, que también chocó en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde finalmente fue detenido.

Los agentes le secuestraron una pistola Astra A-75 calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro.

El delincuente, Daniel Gustavo Lezcano, tenía pedido de captura desde mayo de 2016 por asociación ilícita, robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa en grado de tentativa. Ahora enfrenta cargos por homicidio criminis causa, cuatro robos automotores (uno en grado de tentativa), resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.

homicidio merlo Detuvieron a Daniel Gustavo Lezcano, quien tenía pedido de captura desde mayo de 2016.

Jorge Acosta tenía cuatro hijos, una empresa de transportes familiar y era dueño de un salón de eventos con patio cervecero y resto bar en Calle Real al 2000, en Libertad.

A través de las redes sociales, con tristeza y dolor, lo despidieron: “Qué triste noticia, me quedé helado. Que en paz descanses Jorge, me queda un gran recuerdo tuyo, nunca me voy a olvidar de la motivación y las palabras que me diste alguna vez. Fuiste una gran persona, exitoso en todo! Siempre voy a estar agradecido con vos!”, escribió un amigo.