Incendios en Chubut: se reactivaron los focos y vuelven a sonar las alarmas por el avance del fuego

Ante el avance del fuego, varias familias fueron evacuadas de manera preventiva, mientras brigadistas y bomberos voluntarios de distintas localidades trabajaron intensamente para contener los focos activos. “Al principio lo estábamos batallando entre los vecinos y, de repente, llegaron los brigadistas. Fue un milagro”, relató Iñaki, dueño de una hostería local, al describir los momentos de mayor tensión.

Además Milei profundiza la pelea con Lula y apuesta a abrir la economía al mundo

Según estimaciones oficiales, más de 30.000 hectáreas ya fueron afectadas por los incendios en toda la provincia, en una emergencia que se inició el 9 de diciembre de 2025 y que no da tregua. Durante el miércoles, las autoridades del parque advirtieron que se trató de una jornada con condiciones extremas, debido a la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y una topografía compleja. “Estos factores generan condiciones críticas, con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de pirocúmulos, un fenómeno que favorece la propagación de nuevos focos”, indicaron.

Para este jueves, la atención está puesta en el pronóstico meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, con chaparrones previstos a lo largo de toda la jornada. Además, se espera un descenso de la temperatura, con máximas que no superarán los 23° durante los próximos días, un factor clave que podría ayudar a mitigar el avance de las llamas y traer algo de alivio a la región.